Юрий Лоза назвал единственного положительного персонажа в сериале "Слово пацана"

Юрий Лоза оправдался за похвалу сериалу "Слово пацана"

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юрий Лоза объяснил, что имел в виду, когда положительно оценил сериал "Слово пацана".

Фото: commons.wikimedia.org by Stephan Legachev is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Подписчики Юрия Лозы в штыки восприняли его пост о том, сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" он считает удачным. Поклонники певца заявляли, что артист их разочаровал.

Лоза объяснил, что не собирался навязывать свою точку зрения. Он отметил, что в сериале есть положительный персонаж.

"К примеру, дедушка одного из героев, утверждающий, что бросаться толпой на одного — подло, обижать слабого — гнусно, и что стадо убивает индивидуальность, опуская личность до своего уровня", — написал Лоза в своём ВК-аккаунте.

Музыкант объяснил, что создатели сериала расситывали на то, что зрители оценят мораль, а в итоге получили только героизацию улицы.