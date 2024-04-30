Юрий Лоза назвал единственного положительного персонажа в сериале "Слово пацана"

Юрий Лоза объяснил, что имел в виду, когда положительно оценил сериал "Слово пацана".
Подписчики Юрия Лозы в штыки восприняли его пост о том, сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" он считает удачным. Поклонники певца заявляли, что артист их разочаровал.
Лоза объяснил, что не собирался навязывать свою точку зрения. Он отметил, что в сериале есть положительный персонаж.
"К примеру, дедушка одного из героев, утверждающий, что бросаться толпой на одного — подло, обижать слабого — гнусно, и что стадо убивает индивидуальность, опуская личность до своего уровня", — написал Лоза в своём ВК-аккаунте.
Музыкант объяснил, что создатели сериала расситывали на то, что зрители оценят мораль, а в итоге получили только героизацию улицы.
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