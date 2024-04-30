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Фитнес-инструктор рассказал об эффективной тренировке для мужчин

Фитнес-инструктор рассказал об эффективной тренировке для мужчин

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Спорт

Мужчинам важно тренироваться, чтобы поддерживать себя в хорошей спортивной форме. Многие не могут часто посещать тренажерный зал. Однако добиться неплохих результатов можно и дома.

Фитнес-инструктор рассказал об эффективной тренировке для мужчин
Фото: flickr.com by Lance Goyke is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

По словам тренера Александра Карпова, важно грамотно определить тренировочную программу и соблюдать технику выполнения.

"Если речь идет об одной универсальной тренировке, то это должна быть Full Body с акцентом на работу крупных мышечных групп. Маленькие мышечные группы должны тренироваться обязательно вместе с большими", — приводит "СЭ" слова Карпова.

Для ежедневной тренировки отлично подойдут упражнения: выпады вперед; подтягивания обратным хватом; отжимания; протяжка со штангой стоя;

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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