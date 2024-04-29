Как правильно организовать хранение вещей: избегаем распространенных ошибок

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Что не стоит хранить под кровать

1:08
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Для оптимизации использования пространства важно эффективно управлять системами хранения.

Что не стоит хранить под кровать
Фото: PxHere is licensed under CC0

Дизайнер Юлия Тычино из издания "БелНовости" считает, что идеальным решением для хранения могут служить ниши под кроватями. Однако не все предметы подходят для такого способа хранения. Например, ежедневно используемые вещи лучше хранить в более доступных местах, чтобы не затруднять их ежедневное использование.

Верхняя одежда также не подходит для хранения под кроватью по гигиеническим причинам и для удобства. Книги, которые вы часто перечитываете, лучше расположить на открытых полках для легкого доступа.

Тяжелые строительные материалы, оставшиеся после ремонта, также неудобно хранить под кроватью из-за их веса. Пустые коробки и ящики неэффективно используют пространство, если они просто занимают место под кроватью.

Кроме того, избегайте хранения под кроватью сувениров и фотографий, так как они несут воспоминания и могут влиять на энергетику помещения согласно принципам фэншуй.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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