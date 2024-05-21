Кандидат в губернаторы Петербурга Мария Михайлова раскрыла свою программу

5:34 Your browser does not support the audio element. Политика

Гендиректор технопарка "ИнФинТех" Мария Михайлова, заявившая о желании баллотироваться в губернаторы Санкт-Петербурга от партии "Родина", рассказала о своей избирательной программе.

Фото: commons.wikimedia.org by Игорь Гордеев is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В рамках цикла публикаций с потенциальными кандидатами в губернаторы Санкт-Петербурга, главный редактор издания Neva. Today Сергей Корунный побеседовал с гендиректором "ИнФинТеха" Марией Михайловой, недавно заявившей о намерении баллотироваться от партии "Родина". Обсудили, почему в основу программы Михайловой вынесена цифровизация и в какие сроки возможно создание общегородской цифровой платформы, важно ли в работе губернатора наличие политического опыта и как команда кандидата намерена пройти муниципальный фильтр.

Всего за несколько дней, прошедших со дня проведения круглого стола, на котором Мария Михайлова открыто заявила о решении выдвинуться кандидатом на пост губернатора Петербурга на предстоящих выборах, интерес к ее персоне в СМИ значительно вырос. И особенно сильно пользователей рунета интересует, каким образом цифровизация способна помочь Санкт-Петербургу решить имеющиеся в городе проблемы.

Отвечая на этот вопрос, гендиректор IT-компании отметила, что цифровизация процессов неизбежно делает структуру более прозрачной, оптимизирует процессы и экономит время, делая систему более гибкой, способной к адаптации и развитию. А еще, что очень важно, снижает зависимость от человеческого фактора.

"Жизнь человека — это система. Предприятие с его процессами — тоже система. Город Санкт-Петербург — уже в тысячи раз более сложная, но тоже система! Ее проблемы и задачи привыкли решать старыми методами. Одни из примеров таких методов — увольнения, перестановки, жесткие административные меры, введение новых законодательных актов, усиление проверок и т. д. Это работало веками и работает сейчас — но не настало ли время, наконец, пересесть с лошади на автомобиль?" — отметила Михайлова.

В качестве примера реализации одного из пунктов ее программы гендиректор "ИнФинТеха" привел ситуацию с мигрантами. Как известно из законов физики, жесткое действие всегда сопровождается жестким "откатом", а значит законодательные ограничения приведут к значительному уменьшению числа мигрантов, что скажется на экономике. А если подойти к ситуации с введения общегородской цифровой платформы для мигрантов — получилось бы взять ее под контроль и добиться удивительных по эффективности результатов.

"Платформа поможет завести все документальные процессы в электронный формат, что уберет любую возможность коррупции из-за отсутствия личного контакта при оформлении документов. Наличие электронного ID даст уверенность самим мигрантам и снизит вопросы со стороны правоохранительных органов. Трудовая деятельность станет прозрачной, а сумма уплаченных налогов — понятной и работодателю, и налоговой. Ну и наконец, платформа станет местом коммуникации работников и работодателей, а участие в ней — своеобразным "гарантом" для компаний, что у работника все хорошо и легально. Можно перечислять функции платформы и дальше, но суть одна — ее введение просто исключит возможность совершения неправомерных действий, против которых сейчас идет борьба. А необходимую для города трудовую силу — сохранит", — подчеркнула Михайлова.

По оценкам кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга, внедрение подобной платформы в городскую сеть возможно в довольно сжатые сроки, в том числе благодаря тому, что у Марии вместе с командой уже имеются внушительные наработки.

"Цифровизировать можно абсолютно все сферы жизни города. Конечно же, не в один миг. Но грамотно составленная дорожная карта по приоритетам позволит сделать так, что уже через полгода изменения в жизни города будет невозможно не заметить", — уверена Михайлова.

Что касается отсутствия политического опыта, кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга склонна считать это скорее преимуществом, а не недостатком, ведь город нуждается в людях со свежим взглядом со стороны, которые "могут сделать что-то, потому что им неизвестно, что это невозможно".

"Я предприниматель — и привыкла добиваться поставленных целей различными способами. Потому что нет понятия "не получилось", есть понятие "получится, но нужно откорректировать работу", — подчеркивает Мария Михайлова, отмечая также, что при грамотном подходе к цифровизации можно минимизировать риски и получить очень много пользы как для города, так и для горожан.

Конечно, команде Михайловой еще предстоит преодолеть так называемый муниципальный фильтр, но ее команда уже продолжительное время ведет переговоры с пулом муниципальных депутатов в некоторых районах Санкт-Петербурга, а значит, шансы на успех есть.