Салат из свеклы, солёных огурцов, сыра и зелёного горошка: просто объедение!

В этом рецепте свекла, огурцы, сыр, чеснок, консервированный горошек и майонез (или сметана) используются для приготовления вкусного и питательного салата.
Фото: openverse.org by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.
Ингредиенты:
— 3 средние свеклы,
— 2 огурца (солёные или маринованные),
— 100 гр твёрдого сыра,
— 1-2 зубчика чеснока,
— 100 гр консервированного горошка,
— 3 ст. л. майонеза (или сметаны).
Процесс приготовления:
Отварите или запеките в духовке свеклу (в этом случае оберните её фольгой), после чего почистите её и нарежьте небольшими кубиками.
Огурцы также нарежьте мелкими кубиками, и если они содержат лишнюю жидкость, сложите их в дуршлаг, чтобы она стекла.
Сыр натрите на крупной тёрке, слейте жидкость с консервированного горошка.
Все ингредиенты перемешайте в салатнице, приправьте блюдо измельчённым чесноком, майонезом либо сметаной, если хотите сделать закуску ещё более диетической. Ещё раз перемешайте и можно подавать к столу.
Этот свекольный салат будет вкусным и питательным дополнением к любому обеду или ужину. Если вы любите разнообразие, вы можете попробовать другие ингредиенты или попробовать приготовить этот салат с различными овощами.
Оперативные новостиПрисоединяйся к Pravda.Ru
Сколько Салатов не готовил на Праздник, но этот съедается Первым. А стоит 2 копейки.Закусочный САЛАТ