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Салат из свеклы, солёных огурцов, сыра и зелёного горошка: просто объедение!

Простой и очень вкусный свекольный салат: нужны всего четыре ингредиента

1:23
Еда

В этом рецепте свекла, огурцы, сыр, чеснок, консервированный горошек и майонез (или сметана) используются для приготовления вкусного и питательного салата.

Простой и очень вкусный свекольный салат: нужны всего четыре ингредиента
Фото: openverse.org by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты:

— 3 средние свеклы,

— 2 огурца (солёные или маринованные),

— 100 гр твёрдого сыра,

— 1-2 зубчика чеснока,

— 100 гр консервированного горошка,

— 3 ст. л. майонеза (или сметаны).

Процесс приготовления:

  1. Отварите или запеките в духовке свеклу (в этом случае оберните её фольгой), после чего почистите её и нарежьте небольшими кубиками.
  2. Огурцы также нарежьте мелкими кубиками, и если они содержат лишнюю жидкость, сложите их в дуршлаг, чтобы она стекла.
  3. Сыр натрите на крупной тёрке, слейте жидкость с консервированного горошка.
  4. Все ингредиенты перемешайте в салатнице, приправьте блюдо измельчённым чесноком, майонезом либо сметаной, если хотите сделать закуску ещё более диетической. Ещё раз перемешайте и можно подавать к столу.

Этот свекольный салат будет вкусным и питательным дополнением к любому обеду или ужину. Если вы любите разнообразие, вы можете попробовать другие ингредиенты или попробовать приготовить этот салат с различными овощами.

Сколько Салатов не готовил на Праздник, но этот съедается Первым. А стоит 2 копейки.Закусочный САЛАТ
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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