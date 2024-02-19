Салат со свеклой, курицей: его изюминка — оригинальная ореховая заправка

Салат со свеклой, курицей и ореховой заправкой: лёгкое приготовление, изысканный вкус

2:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат со свеклой, курицей и ореховой заправкой представляет собой интересное сочетание вкусов и текстур. Главной изюминкой этого салата по рецепту сайта "Лайфхакер.ру" является ореховая заправка, приготовленная из грецких орехов, горчицы, уксуса и меда.

Фото: flickr.com by osiristhe is licensed under CC BY-ND 2.0.

Для приготовления этого салата вам понадобятся следующие ингредиенты:

1 филе куриной грудки,

2-3 свеклы,

30-40 г грецких орехов,

1-2 зубчика чеснока,

1 ч. л. белого винного или яблочного уксуса,

1 ч. л. горчицы (можно использовать дижонскую или любую другую),

0,5 ч. л. мёда,

4-5 ст. л. оливкового масла,

половина 1 небольшой нарезанной репчатой луковицы.

Приготовление

Для начала необходимо отварить куриное филе и свеклу. Курицу следует отварить около 25 минут, а свеклу — примерно полтора-два часа. После этого остудите ингредиенты. После охлаждения нарежьте курицу и свеклу небольшими кусочками. Измельчите чеснок ножом. Опционально, можно добавить мелко нарезанный мягкий лук. Для приготовления ореховой заправки, измельчите грецкие орехи в блендере. Добавьте уксус, горчицу и мёд. Во время помешивания, постепенно влейте оливковое масло тонкой струйкой. В большой миске смешайте курицу, свеклу, лук и чеснок. Посолите, поперчите и полейте получившейся ореховой заправкой. Тщательно перемешайте все ингредиенты, чтобы они равномерно пропитались заправкой. Салат со свеклой, курицей и ореховой заправкой готов к подаче на стол. Перед подачей можно украсить его сверху немного измельчёнными грецкими орехами или добавить немного свежей зелени.

Этот салат может выступить самостоятельным блюдом или использоваться в качестве гарнира к основным блюдам. Вы также можете экспериментировать, добавляя свои любимые ингредиенты или изменяя пропорции под свой вкус. Салат со свеклой, курицей и ореховой заправкой отлично подойдет для разнообразия вашего меню и придания новых нюансов вкусу.