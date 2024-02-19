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Салат со свеклой, курицей: его изюминка — оригинальная ореховая заправка

Салат со свеклой, курицей и ореховой заправкой: лёгкое приготовление, изысканный вкус

2:17
Еда

Салат со свеклой, курицей и ореховой заправкой представляет собой интересное сочетание вкусов и текстур. Главной изюминкой этого салата по рецепту сайта "Лайфхакер.ру" является ореховая заправка, приготовленная из грецких орехов, горчицы, уксуса и меда.

Салат со свеклой, курицей и ореховой заправкой: лёгкое приготовление, изысканный вкус
Фото: flickr.com by osiristhe is licensed under CC BY-ND 2.0.

Для приготовления этого салата вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 1 филе куриной грудки,
  • 2-3 свеклы,
  • 30-40 г грецких орехов,
  • 1-2 зубчика чеснока,
  • 1 ч. л. белого винного или яблочного уксуса,
  • 1 ч. л. горчицы (можно использовать дижонскую или любую другую),
  • 0,5 ч. л. мёда,
  • 4-5 ст. л. оливкового масла,
  • половина 1 небольшой нарезанной репчатой луковицы.

Приготовление

  1. Для начала необходимо отварить куриное филе и свеклу. Курицу следует отварить около 25 минут, а свеклу — примерно полтора-два часа. После этого остудите ингредиенты.
  2. После охлаждения нарежьте курицу и свеклу небольшими кусочками. Измельчите чеснок ножом. Опционально, можно добавить мелко нарезанный мягкий лук.
  3. Для приготовления ореховой заправки, измельчите грецкие орехи в блендере. Добавьте уксус, горчицу и мёд. Во время помешивания, постепенно влейте оливковое масло тонкой струйкой.
  4. В большой миске смешайте курицу, свеклу, лук и чеснок. Посолите, поперчите и полейте получившейся ореховой заправкой. Тщательно перемешайте все ингредиенты, чтобы они равномерно пропитались заправкой.
  5. Салат со свеклой, курицей и ореховой заправкой готов к подаче на стол. Перед подачей можно украсить его сверху немного измельчёнными грецкими орехами или добавить немного свежей зелени.

Этот салат может выступить самостоятельным блюдом или использоваться в качестве гарнира к основным блюдам. Вы также можете экспериментировать, добавляя свои любимые ингредиенты или изменяя пропорции под свой вкус. Салат со свеклой, курицей и ореховой заправкой отлично подойдет для разнообразия вашего меню и придания новых нюансов вкусу.

Салат с курицей, свеклой и грецким орехом.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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