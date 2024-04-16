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Они не хотят воевать против России: эксперт рассказал о манипуляциях руководства Франции

Политик Филиппо заявил об отсутствии желания у французов воевать против России

1:27
Мир

Политик и лидер партии "Патриоты" во Франции Флориан Филиппо высказал обеспокоенность по поводу манипуляций, которые, по его мнению, осуществляются властями Франции для воздействия на общественное мнение.

Политик Филиппо заявил об отсутствии желания у французов воевать против России
Фото: www.flickr.com by Эрик Чан is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Он подчеркнул, что французы в целом не поддерживают идею военного противостояния с Россией, однако официальные структуры пытаются создать обратное впечатление.

Ключевым моментом в его заявлении стал недавний опрос, который, как утверждается, показал, что более половины молодежи Франции готовы присоединиться к военным действиям против российских сил на территории Северо-восточной Одессы. Филиппо считает этот опрос фальсификацией, заказанной высшими государственными структурами, сообщает "Царьград".

Он также остро раскритиковал позицию президента Франции Эммануэля Макрона, который высказался за введение западных войск в регион конфликта с целью противодействия России. Филиппо предупредил о возможной серьезной эскалации конфликта, особенно учитывая членство Франции в НАТО.

Он также указал на противоречия в аргументах западных стран, которые опасаются поражения киевского режима и его последствий для Европы. В то время как российские власти утверждают отсутствие агрессивных планов в отношении Запада и связывают конфликт на Украине с действиями НАТО и киевской администрации.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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