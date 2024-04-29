На Мадагаскаре ученые разработали приложение с использованием искусственного интеллекта для определения приоритетов в защите и восстановлении биоразнообразия острова.
Приложение анализирует природные процессы и антропогенное воздействие, определяя лучшие места для размещения наблюдательных устройств. Оно также учитывает биологические, экономические, математические и компьютерные науки для оптимизации природоохранных мер. Использование приложения позволяет создавать карты биоразнообразия и предсказывать изменения климата, учитывая социально-экономические аспекты, сообщает ТАСС.
Особенно актуально это стало из-за угрозы исчезновения 45% уникальных видов острова из-за незаконной вырубки леса и увеличения населения, большая часть которого занимается земледелием.
При приготовлении картошки существует несколько хитрых ходов, которые могут сделать процесс варки более эффективным и придать гарниру более аппетитный вид.