Эксперт рассказал, помогут ли силовые тренировки похудеть

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Фитнес-эксперт диетолог, нутрициолог, член Российской ассоциации эндокринологов Артем Тужиков считает, что есть две крайности в отношении силовых тренировок при похудении.

Фото: goodfreephotos.com by Yinan Chen is licensed under public domain

"Довольно часто силовыми тренировками пренебрегают. У большинства они по-прежнему ассоциируются только с увеличением массы тела. Другие, наоборот, злоупотребляют ими, веря, что они ускорят похудение, но это действует несколько иначе", — цитирует Тужикова "СЭ".

По его словам, важным ориентиром для избавления от лишних кило кроме энергозатрат должен стать процент мышц в теле и силовые показатели. Кардионагрузка же может обеспечить только жиросжигание, но не сохранение мышечной массы в условиях дефицита калорий.

"Силовые тренировки — это фундаментальный инструмент, а кардио — лишь дополнение. Если в процессе похудения присутствуют силовые нагрузки, они будут способствовать улучшению композиции тела за короткий срок", — уверяет эксперт.

Он рекомендует совместить диету, кардио и силовые тренировки.