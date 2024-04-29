Эксперт рассказал, помогут ли силовые тренировки похудеть

Фитнес-эксперт диетолог, нутрициолог, член Российской ассоциации эндокринологов Артем Тужиков считает, что есть две крайности в отношении силовых тренировок при похудении.
"Довольно часто силовыми тренировками пренебрегают. У большинства они по-прежнему ассоциируются только с увеличением массы тела. Другие, наоборот, злоупотребляют ими, веря, что они ускорят похудение, но это действует несколько иначе", — цитирует Тужикова "СЭ".
По его словам, важным ориентиром для избавления от лишних кило кроме энергозатрат должен стать процент мышц в теле и силовые показатели. Кардионагрузка же может обеспечить только жиросжигание, но не сохранение мышечной массы в условиях дефицита калорий.
"Силовые тренировки — это фундаментальный инструмент, а кардио — лишь дополнение. Если в процессе похудения присутствуют силовые нагрузки, они будут способствовать улучшению композиции тела за короткий срок", — уверяет эксперт.
Он рекомендует совместить диету, кардио и силовые тренировки.
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