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Как пандемия COVID-19 повлияла на популярность санаториев в России

Санатории набирают популярность у россиян

1:00
Туризм

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России, Майя Ломидзе, прокомментировала в интервью радиостанции "Говорит Москва" возросший интерес к санаториям в стране, который наблюдается с времен пандемии COVID-19.

Санатории набирают популярность у россиян
Фото: commons.wikimedia.org by Nadia Jamnik vanijah is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Почему в Кавминводах сложно найти свободные места? Сейчас в санаториях отдыхают не только пенсионеры или члены профсоюзов, но и молодежь. Это явление возникло во время и после пандемии", — сказала Ломидзе.

Она также отметила, что многие, пережившие тяжелую форму COVID-19, нуждались в реабилитационных услугах. Санатории предлагают комплекс оздоровительных процедур, включая спа, сбалансированное питание и физиотерапию. Ломидзе подчеркнула изменение отношения людей к здоровью, начавшееся в период пандемии, и добавила, что теперь граждане пожинают плоды тех времен, благодаря улучшенному состоянию здоровья.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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