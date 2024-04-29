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Куриное филе, запечённое с паприкой и орегано: понравится тем, кто сидит на диете

Запечённое куриное филе с орегано и паприкой: ароматное и диетическое мясо

1:40
Еда

Если вы на диете, и вам хочется вкусно пообедать или поужинать, приготовьте запечённое куриное филе с орегано и паприкой. Это диетическое и нежное куриное мясо от сайта "Лайфхакер.ру".

Запечённое куриное филе с орегано и паприкой: ароматное и диетическое мясо
Фото: flickr.com by WordRidden is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты:

• 1,5 столовых ложек коричневого сахара;

• 1 чайная ложка паприки;

• 1 чайная ложка сушёного орегано или тимьяна;

• 1/4 чайной ложки чесночного порошка;

• 1/2 чайной ложки соли;

• 1/2 чайной ложки перца;

• 4 филе куриной грудки;

• 2 чайные ложки растительного масла.

Приготовление:

  1. Смешайте коричневый сахар, паприку, орегано (или тимьян), чесночный порошок, соль и перец в небольшой миске.
  2. Подогрейте духовку до температуры 200-220 °С.
  3. Куриное филе заверните в пищевую плёнку и отбейте с помощью кухонного молотка, чтобы толщина кусочков была не более 1,5 см.
  4. Нанесите на филе смесь сахара с приправами, затем натрите растительным маслом.
  5. Выложите филе на застеленный пергаментом противень и запекайте в духовке 25-30 минут.
  6. Проверяйте готовность куриного филе по внешнему цвету и вкусу. При необходимости продолжайте запекать до желаемой степени готовности.

Получившееся запечённое куриное филе с орегано и паприкой готово к подаче и может сочетаться с различными гарнирами, например, рисом, картофелем или овощами.

Куриное филе запечённое в духовке
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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