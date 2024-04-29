Куриное филе, запечённое с паприкой и орегано: понравится тем, кто сидит на диете

Запечённое куриное филе с орегано и паприкой: ароматное и диетическое мясо

1:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы на диете, и вам хочется вкусно пообедать или поужинать, приготовьте запечённое куриное филе с орегано и паприкой. Это диетическое и нежное куриное мясо от сайта "Лайфхакер.ру".

Фото: flickr.com by WordRidden is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты:

• 1,5 столовых ложек коричневого сахара;

• 1 чайная ложка паприки;

• 1 чайная ложка сушёного орегано или тимьяна;

• 1/4 чайной ложки чесночного порошка;

• 1/2 чайной ложки соли;

• 1/2 чайной ложки перца;

• 4 филе куриной грудки;

• 2 чайные ложки растительного масла.

Приготовление:

Смешайте коричневый сахар, паприку, орегано (или тимьян), чесночный порошок, соль и перец в небольшой миске. Подогрейте духовку до температуры 200-220 °С. Куриное филе заверните в пищевую плёнку и отбейте с помощью кухонного молотка, чтобы толщина кусочков была не более 1,5 см. Нанесите на филе смесь сахара с приправами, затем натрите растительным маслом. Выложите филе на застеленный пергаментом противень и запекайте в духовке 25-30 минут. Проверяйте готовность куриного филе по внешнему цвету и вкусу. При необходимости продолжайте запекать до желаемой степени готовности.

Получившееся запечённое куриное филе с орегано и паприкой готово к подаче и может сочетаться с различными гарнирами, например, рисом, картофелем или овощами.