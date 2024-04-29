Куриное филе, запечённое с паприкой и орегано: понравится тем, кто сидит на диете
Запечённое куриное филе с орегано и паприкой: ароматное и диетическое мясо
1:40
Если вы на диете, и вам хочется вкусно пообедать или поужинать, приготовьте запечённое куриное филе с орегано и паприкой. Это диетическое и нежное куриное мясо от сайта "Лайфхакер.ру".
Фото: flickr.com by WordRidden is licensed under CC BY 2.0.
Ингредиенты:
• 1,5 столовых ложек коричневого сахара;
• 1 чайная ложка паприки;
• 1 чайная ложка сушёного орегано или тимьяна;
• 1/4 чайной ложки чесночного порошка;
• 1/2 чайной ложки соли;
• 1/2 чайной ложки перца;
• 4 филе куриной грудки;
• 2 чайные ложки растительного масла.
Приготовление:
- Смешайте коричневый сахар, паприку, орегано (или тимьян), чесночный порошок, соль и перец в небольшой миске.
- Подогрейте духовку до температуры 200-220 °С.
- Куриное филе заверните в пищевую плёнку и отбейте с помощью кухонного молотка, чтобы толщина кусочков была не более 1,5 см.
- Нанесите на филе смесь сахара с приправами, затем натрите растительным маслом.
- Выложите филе на застеленный пергаментом противень и запекайте в духовке 25-30 минут.
- Проверяйте готовность куриного филе по внешнему цвету и вкусу. При необходимости продолжайте запекать до желаемой степени готовности.
Получившееся запечённое куриное филе с орегано и паприкой готово к подаче и может сочетаться с различными гарнирами, например, рисом, картофелем или овощами.
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Куриное филе запечённое в духовке
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру