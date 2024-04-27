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Рецепт куриной грудки в кефире: диетическое блюдо, никаких лишних калорий

Куриная грудка в кефире: лёгкий обед или ужин для тех, кто следит за фигурой

1:05
Еда

Сегодня мы предлагаем вам рецепт курицы в кефире — нежного и ароматного блюда, идеального для обеда. За 100 граммов данного блюда вы получите всего около 95 калорий, что более чем устроит тех, кто сидит на диете. Давайте рассмотрим подробнее, как приготовить это блюдо от KP.RU.

Куриная грудка в кефире: лёгкий обед или ужин для тех, кто следит за фигурой
Фото: flickr.com by bazzadarambler is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты:

— 700 грамм куриного филе,

— 250 мл кефира,

— 3 зубчика чеснока,

— соль, куркума, паприка и базилик по вкусу.

Приготовление:

  1. Нарежьте куриную грудку на порционные куски, а затем натрите их солью, специями и тёртым чесноком.
  2. Залейте мясо кефиром и оставьте его мариноваться в течение одного часа.
  3. Предварительно разогрейте духовку до 180 градусов.
  4. Выложите маринованное мясо на противень и запекайте его в духовке в течение 30 минут.
  5. Готовую курицу можно подать, посыпав свежим базиликом для добавления аромата и свежести. Приятного аппетита!
Нежнейшая куриная грудка в кефире | ПП
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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