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Избегая аллергии на гель-лак: советы и рекомендации

Почему возникает аллергия на гель-лак и как ее преодолеть

1:44
Моя семья » Красота и стиль

Гель-лак стал неотъемлемой частью маникюрного мира благодаря своей стойкости и красоте. Однако, несмотря на его популярность, многие женщины сталкиваются с аллергическими реакциями на это покрытие. Почему так происходит и что делать в этой ситуации? Мы рассмотрим основные причины и способы борьбы с аллергией на гель-лак.

Почему возникает аллергия на гель-лак и как ее преодолеть
Фото: Openverse by Dave Hamster is licensed under CC BY 2.0
  1. Анализ состава. Важно обращать внимание на состав гель-лака, так как некоторые химические компоненты могут вызывать аллергические реакции. Поговорите с мастером о возможности использования гель-лака без потенциально аллергенных компонентов.
  2. Реакция на базу или топ. Иногда аллергическая реакция может быть вызвана базовым покрытием. Сообщите мастеру о своей чувствительности, чтобы он мог предпринять соответствующие меры.
  3. Поменяйте средство для снятия лака. Использование аммиачных растворов для удаления гель-лака может вызвать раздражение кожи. Предложите мастеру использовать более мягкие методы удаления лака, чтобы избежать негативных последствий.
  4. Выберите другой гель-лак. Если вы уверены, что аллергия вызвана конкретным продуктом, попробуйте найти альтернативу с меньшим количеством аллергенов.
  5. Сделайте перерыв. Если аллергическая реакция не проходит, временно откажитесь от использования гель-лака и уделите внимание укреплению и лечению ногтей.
  6. Выбирайте квалифицированного мастера. Важно обращаться к опытному мастеру, который учитывает особенности вашей кожи и ногтей, чтобы минимизировать риск возникновения аллергических реакций.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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