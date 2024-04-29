Врач Горелов: поствакцинальный иммунитет может с возрастом снижаться

Россиянам рассказали, для чего взрослым ставить прививки

1:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Прививки ассоциируются обычно с детским возрастом, однако прививаться стоит и взрослым.

Фото: Официальный сайт Правительства Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

По словам заместителя директора по науке ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора РФ, академика РАН Александра Горелова, поствакцинальный иммунитет может с возрастом снижаться. Именно поэтому рекомендуется приблизительно 1 раз в 10 лет измерять уровень антител к разным инфекциям и, при снижении титра, сделать прививку.

Взрослый человек может заболеть даже инфекциями, от которых обычно прививают детей, только перенести их гораздо хуже, к таким инфекциям относятся корь, краснуха и ветрянка. В любом возрасте опасен менингококк. А вакцинация от коклюша необходима, если в семье скоро появится малыш.

От пневмококка и гриппа особенно необходимо прививаться пожилым людям. Смертельно опасен столбняк. Раз в 10 лет необходимо делать ревакцинацию.

Противопоказаниями к прививке обычно является аллергия на компоненты вакцины, либо острая фаза какого-нибудь заболевания. Всё это определяется лечащим врачом во время приёма.

Александр Горелов заявил, что лучше привиться, чем встретится с реальным возбудителем заболевания. В этом случае исход не всегда ясен и нет никакой гарантии, что не случится летальный исход в случае заражения, передаёт "РГ”.

Вакцинируясь, вы получаете ослабленного или убитого возбудителя, создавая тем самым программу для иммунитета: найти врага, обезвредить и сформировать иммунологическую память. После этого при новой встрече с ним вовремя распознать и уничтожить.