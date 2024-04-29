Как выбрать идеальное зеркало для вашего интерьера: практические советы

Как правильно выбирать зеркало для дома

1:31 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Зеркало является неотъемлемым элементом декора любого помещения, выполняя не только свою прямую функцию — отображение отражения, но и способствуя визуальному расширению пространства и корректировке его пропорций.

Фото: Национальный институт рака by Билл Брэнсон is licensed under public domain

Правильное размещение зеркала крайне важно, о чем говорит эксперт из публикации "БелНовости", дизайнер Юлия Тычино, подчеркивая, что основная ошибка заключается в выборе неподходящей формы зеркальной поверхности.

Выбор формы зеркала должен гармонировать с общим стилем комнаты и другой мебелью. Например, в комнате с высокими шкафами предпочтительнее использовать прямоугольные или длинные зеркала, которые эхом отзываются формой дверей шкафов.

В помещениях, оформленных в стиле рококо или барокко, акцент делается не на форме, а на декоративной раме зеркала. Выбор может пасть на рамы с изысканными завитками, окрашенные под золото или бронзу.

В интерьерах с мебелью, имеющей плавные линии, идеально подойдут овальные или круглые зеркала, лишенные острых углов.

Для интерьеров в стиле хай-тек подходят зеркала с необычной, футуристической формой, которые вносят в пространство оригинальность и дополняют его гармонично.

Современные дизайнерские решения зачастую включают различные формы зеркал, собранные в единую композицию на стене, что создает уникальное визуальное впечатление.