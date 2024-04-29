Какие страхи омрачают путешествия: беспокойства путешественников и рекомендации по страхованию

Чего боятся туристы: результаты опроса и страховые решения

1:36 Your browser does not support the audio element. Страхование

В ходе опроса проведённого компанией "Ингосстрах" и специалистами в области туризма и страхования, были определены основные проблемы, с которыми сталкиваются путешественники. Исследование, охватившее свыше тысячи участников, выявило, что 27% респондентов беспокоятся о возможности опоздать на запланированные рейсы или поезда.

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Около 20% опрошенных выразили страх потерять документы, включая паспорт, а 11% беспокоит вероятность заболевания во время отпуска. Эти опасения сопоставимы с беспокойством из-за плохой погоды.

Проблемы с потерей банковских карт и кошельков тревожат 8% участников, в то время как вопросы, связанные с проживанием в отелях и доставкой багажа, беспокоят 6%. Столько же респондентов опасаются разочарования от путешествия.

Языковой барьер оказался наименее значительной проблемой, затрагивающей только 5% участников. Тем не менее, анализ страховых случаев показал, что большинство обращений в текущем году было связано с задержками в транспорте, что составило 55% случаев. Здоровье занимает второе место по количеству обращений, с 37% случаев, несмотря на то, что болезни волнуют лишь каждого десятого путешественника.

Результаты подчеркивают важность обеспечения качественного страхового покрытия для путешественников, чтобы минимизировать как финансовые, так и эмоциональные риски, связанные с распространёнными трудностями во время путешествий.