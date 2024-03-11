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Любовь Степушова
Макрон раздувает войну на Украине, решая огромные внутренние проблемы Франции

Во Франции объяснили, зачем президенту Макрону нужна война с Россией на Украине

Мир

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал к нагнетанию "стратегической напряжённости" вокруг РФ вплоть до ввода военного контингента стран ЕС на Украину. Зачем он это сделал?

Во Франции объяснили, зачем президенту Макрону нужна война с Россией на Украине
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля

Тот самый Макрон, который рвался на саммит БРИКС

Президент Франции Эмманюэль Макрон, который жаждал поучаствовать на саммите БРИКС в ЮАР восемь месяцев назад, 26 февраля в Париже на международной встречи в поддержку Киева вдруг развернулся на 180 градусов и призвал Запад к созданию "стратегической напряжённости" вокруг РФ и не исключил ввода войск отдельных стран ЕС на Украину.

5 марта, во время визита в Прагу, он призвал союзников в Европе "не трусить" перед лицом России в контексте конфликта на Украине. В этот же день Франция развернула над Чёрным морем самолёт воздушного наблюдения и разведки AWACS E-3F в сопровождении двух "Рафаэлей", которые летали с выключенными транспондерами, пока российские истребители их не оттеснили.

7 марта Макрон объявил о подписании Соглашения об обороне с Молдавией с открытием постоянной "миссии обороны" в Кишиневе, чтобы подготовить возможную отправку французского контингента в эту страну. А оттуда — прямой путь на Украину.

Макрон — самоубийца?

И это несмотря на то, что видимых причин для такой эскалации нет. Украинская армия находится в крайне тяжелом положении после своих неудач (провал контрнаступления, потеря Адеевки) и дефицита артиллерийских снарядов, а также из-за блокировки американской помощи. И уже всем ясно, что только самоубийца рискнёт "идти до конца" вместе с Украиной.

Так и оказалось — только три прибалтийские страны-карлики заявили о поддержке Макрона. А Германия, Великобритания, Польша, Италия, Испания, Чехия, Словакия, Швеция и Финляндия отвергли идею ввода войск на территорию Украины, посчитав, что это будет представлять собой "огромную угрозу" эскалации с РФ.

Они также верно просчитали, что у них сейчас нет боеприпасов и что через несколько часов после первого боя с ВС РФ им придется "забрасывать русских камнями". Об этом заявил буквально генерал-лейтенант в отставке и бывший заместитель начальника обороны бельгийских вооруженных сил Марк Тис. По его словам, время от размещения оборонного заказа до его получения занимает до семи лет.

"Даже с простейшим малокалиберным боеприпасом 5,56 стандарта НАТО, если мы подпишем контракт сегодня, доставка боеприпасов займет двенадцать месяцев", — сказал Тис. Нехватка распространяется и на системы вооружения, и об этом знает не только Запад, но и его противники, добавил он.

Кроме того, французская армия, по заключению военных, будет способна удерживать фронт протяженностью более 80 км не более 3 дней. А у РФ есть гиперзвуковые ракеты, которых нет у Франции, и они-то как раз способны достичь Парижа за 200 секунд, и их невозможно перехватить.

Макрон обеспокоен политическим выживанием

Так почему же Макрон, не хочет вести "реалполитик" — сесть за стол переговоров с РФ, который он покинул в 2020 году? Вряд ли он хочет спровоцировать третью мировую войну. Но, вполне возможно — хочет закрепить  своё лидерство в Европе и в СБ ООН? А совсем близко к правде — отвлечь внимание от огромных внутренних проблем, с которыми он сталкивается и которые продолжают множиться во Франции (фермеры, дефицит бюджета, экономический кризис, европейские выборы и т. д.).

"Злые языки" во Франции подсказывают, что ужесточение конфликта является для него единственным способом обеспечить свое политическое выживание до конца пятилетнего срока, позволяя продолжать свою безумную политику "во что бы ни стало" — а значит, увеличивать французский долг во избежание социального взрыва.

Макрон, всего лишь, копирует американскую практику создания международных кризисов для решения внутренних проблем.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы украина франция
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