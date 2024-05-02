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Любовь Степушова
Вашингтон активно готовит Польшу к участи Украины

США захотят воевать с Россией до последнего поляка

3:34
Мир

Польша активно готовится Вашингтоном для роли "второй Украины". Варшава не усвоила исторический урок 1939 года.

США захотят воевать с Россией до последнего поляка
Фото: Собственная работа by Фрэнк Винсенц is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

Польша стремительно украинизируется

Глава МИД Польши Радослав Сикорский сфотографировался в своём кабинете на фоне работы одного польского карикатуриста для Gazeta Wyborcza от 28 февраля этого года. На рисунке уборщица здания ООН спрашивает коллегу: "Почему здесь так чисто?" Тот отвечает: "Польский министр вымыл пол российским послом".

Налицо украинизация польской дипломатии, которая ни к чему хорошему Польшу не приведёт.

Польские эксперты откровенно спрашивают: к какой войне США хотят нас подготовить? И делают вывод, что это будет война до последнего поляка.

"У нас 38 миллионов граждан, которые должны быть готовы выжить в условиях войны", — заявил бывший заместитель министра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак.

Он назвал Калининградскую область "оккупированной территорией" и пригрозил её ликвидацией в случае конфликта России и НАТО.

Польша ждёт отмашки США

Вашингтон выделил Польше кредит в 2 млрд долл. на покупку военной техники. На вооружении армии Польши находятся южнокорейские танки K2 Black Panther, гаубицы и самолёты, много передового оружия поступает из США и Германии.

Варшава за два года нарастила численность армии на 43 тыс. человек и приближается к отметке 200 тысяч военнослужащих. Намечено увеличение её численности до 300 тысяч. Среди них будет 250 тысяч. профессиональных солдат и 50 тыс. военнослужащих Сил территориальной обороны.

Начальник генерального штаба Польши генерал Вечислав Кукула заявил, что часть солдат резерва будет проходить подготовку на военных базах несколько дней в неделю. Этот резерв планируется применить в первую очередь для замены потерь в случае возможной войны.

Польша активно занимается строительством укреплений в приграничной зоне с Россией и Белоруссией и ждёт отмашки из Белого дома либо на интервенцию сейчас, либо на выжидание и агрессию в будущем, так как польский национализм по степени ненависти к России сродни украинскому.

Польша не выучила урок 1939 года

Увы, Польша не выучила урок 1939 года, когда она пала перед Гитлером, преданная англосаксами и Францией.

Как известно, 1 сентября 1939 года войска гитлеровской Германии вторглись на территорию Польши. Спустя два дня, 3 сентября 1939 года, Англия и Франция объявили гитлеровской Германии войну. Однако в реальности они так и не решились предпринять конкретные шаги в направлении защиты польской государственности, и за две недели Варшава пала.

США тогда также предпочли согласится с тем, что готовящаяся военная операция Германии против Польши будет "восстановлением исторической справедливости для немцев". Ведь Польша после Первой мировой войны "незаслуженно" приобрела большие территории, в том числе, населённые этническими немцами.

Германия сегодня ждёт своего часа, когда Польша развалится, самоубившись об Россию. 

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы война польша украина радослав сикорский вальдемар скшипчак
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