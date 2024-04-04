Польша создала координационный центр НАТО на Украине

Польша намерена вовлечь специалистов НАТО в работу на Украине

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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил в Брюсселе о создании на украине координационного центра НАТО, который будет заниматься вопросами обучения, организации логистики,

"Мы приняли решение о создании миссии НАТО. <...> Это не значит, что мы вступаем в войну, но это значит, что мы сейчас сможем использовать координационные, обучающие, планирующие возможности НАТО для поддержки Украины более координированным образом".

Однако по сути речь идёт о том, военные специалисты НАТО смогут находиться на Украине не в качестве наёмников, а в качестве штатных военнослужащих. Независимо от целей их пребывания там, они будут выполнять задачи, создающие угрозу российской армии и потому будут являться законной целью.

Владимир Путин неоднократно предупреждал политическое руководство стран Запада об опасности втягивания в конфликт на Украине. Инициатива Польши отчасти коррелирует с инициативой Франции по отправке войск. Всё это создаёт определённую угрозу эскалации. В то же время следует помнить, что ряд влиятельных членов Евросоюза, например, Германия, и Италия выступают категорически против каких-либо иных мер поддержки Украины кроме поставок военной техники и финансовых вливаний. Усиливаются и настроения, направленные против активной поддержки Украины.