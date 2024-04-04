Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Nature: генная мутация в Uty ведет к развитию мужской сердечной недостаточности
Росстат наблюдает рекорд в деревянном домостроении
Эксперт Иванов: эмиссия долларов со стороны ФРС США создаёт огромное давление на американсую валюту
Banki.ru: договоры страхования не являются совместно нажитым имуществом
Что такое водородная косметика: пять вопросов к эксперту
Туры на Мальдивы обойдутся в $1300-$1500
Инфекционист Сергеева рассказала, какие инфекции может передать питомец
Чем отличается газированная вода от минеральной
Австрия усиливает пограничный контроль после того, как Германия легализовала каннабис
Польша создала координационный центр НАТО на Украине

Польша намерена вовлечь специалистов НАТО в работу на Украине

1:22
Мир

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил в Брюсселе о создании на украине координационного центра НАТО, который будет заниматься вопросами обучения, организации логистики, 

"Мы приняли решение о создании миссии НАТО. <...> Это не значит, что мы вступаем в войну, но это значит, что мы сейчас сможем использовать координационные, обучающие, планирующие возможности НАТО для поддержки Украины более координированным образом".

Однако по сути речь идёт о том, военные специалисты НАТО смогут находиться на Украине не в качестве наёмников, а в качестве штатных военнослужащих. Независимо от целей их пребывания там, они будут выполнять задачи, создающие угрозу российской армии и потому будут являться законной целью.

Владимир Путин неоднократно предупреждал политическое руководство стран Запада об опасности втягивания в конфликт на Украине. Инициатива Польши отчасти коррелирует с инициативой Франции по отправке войск. Всё это создаёт определённую угрозу эскалации. В то же время следует помнить, что ряд влиятельных членов Евросоюза, например, Германия, и Италия выступают категорически против каких-либо иных мер поддержки Украины кроме поставок военной техники и финансовых вливаний. Усиливаются и настроения, направленные против активной поддержки Украины. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Стас Намин рассказал о состоянии Аллы Пугачёвой

Музыкант Стас Намин поделился деталями близких отношений Аллы Пугачевой с эмигрантами и ее состояния здоровья.

Стас Намин рассказал о близких отношениях Аллы Пугачевой с эмигрантами и ее состоянии здоровья
Как защитить яблоню от муравьёв
Муравьи побоятся подойти к вашим яблоням: поможет гениальное изобретение — проверенный дедовский метод
Весной мешками собираю шишки: уже давно использую эти природные дары на участке — эффекту радуюсь каждый раз
Кошки не для всех: признаки, по которым они вас не полюбят
Румыния готовится "одним выстрелом убить двух зайцев" — Молдавию и Украину Любовь Степушова Третьим ударом по Крымскому мосту Киев хочет оправдаться за провалы Дмитрий Плотников Приют-корабль: при царях государство брало под защиту подрастающее поколение Сергей Лебедев
Метод Циолковского, который поможет удалить пень на огороде
Специально выращиваю полынь на участке: вот для чего это делаю — не могу нарадоваться эффекту
Спатифиллум притянет магнитом деньги в дом: просто поставьте его туда — привлечёте финансовый достаток
Спатифиллум притянет магнитом деньги в дом: просто поставьте его туда — привлечёте финансовый достаток
Последние материалы
Чем отличается газированная вода от минеральной
Австрия усиливает пограничный контроль после того, как Германия легализовала каннабис
Сорта свёклы "Бикорес" и "Кардинал F1" порадуют урожаем и вкусом
Президент ФЛГР Вяльбе отказалась когда-либо пожимать руку главе МОК Томасу Баху
SciRep: особые соединения в стеблях Альбиции подавляют метастазирование рака
Марк Эйдельштейн мог не сыграть в фильме "Сто лет тому вперёд" из-за недоразумения
Ксения Собчак порекомендовала детскую литературу для чтения
ГИБДД разъяснила, из какого ряда можно поворачивать на круговом перекрестке
Употребление апельсинового сока может способствовать более быстрому старению
Лимонно-йогуртовый кекс: ПП-рецепт
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников