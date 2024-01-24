Всего три ингредиента, и отменный салат с крабовыми палочками готов!

Салатов с крабовыми палочками существует великое множество. Если вы ещё не готовили эту простую, но необыкновенно вкусную закуску по рекомендации VK-сообщества "Вкусный формат. Кулинария. Хозяйкины хитрости", вы многое потеряли. Обязательно попробуйте!
Ингредиенты:
Приготовление
1. Крабовые палочки нарежьте тонкими полосками, сложите в салатник.
2. Мясистые плотные помидоры нарежьте такими же брусочками, как крабовые палочки.
3. Твёрдый сыр натрите на крупной тёрке, чеснок пропустите через пресс.
4. Все ингредиенты смешайте, заправьте майонезом.
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