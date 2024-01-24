Всего три ингредиента, и отменный салат с крабовыми палочками готов!

Знаменитый салат из крабовых палочек: нужны всего три ингредиента

0:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Салатов с крабовыми палочками существует великое множество. Если вы ещё не готовили эту простую, но необыкновенно вкусную закуску по рекомендации VK-сообщества "Вкусный формат. Кулинария. Хозяйкины хитрости", вы многое потеряли. Обязательно попробуйте!

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Ингредиенты:

200 г крабовых палочек (1 большая пачка);

2 помидора;

90 г сыра;

1-2 зубчика чеснока;

3 ст. л. майонеза.

Приготовление

1. Крабовые палочки нарежьте тонкими полосками, сложите в салатник.

2. Мясистые плотные помидоры нарежьте такими же брусочками, как крабовые палочки.

3. Твёрдый сыр натрите на крупной тёрке, чеснок пропустите через пресс.

4. Все ингредиенты смешайте, заправьте майонезом.