Очень просто томатный соус для шашлыка: намного лучше и полезнее магазинного кетчупа

Этот домашний соус из помидоров с чесноком и базиликом от сайта "Лайфхакер.ру" станет отличной заменой магазинному кетчупу. Свежие овощи и зелень, входящие в его состав, как нельзя лучше подчеркнул вкус и аромат жареного мяса.
Фото: freepik.com by Racool_studio is licensed under public domain
Количество порций: 2
Ингредиенты:
Свежий укроп — по вкусу,
Базилик — по вкусу,
Свежая петрушка — по вкусу,
Помидор — 1 штука,
Чеснок — 3 зубчика,
Оливковое масло — 2 ст. ложки,
Вода — 2 ст. ложки,
Виноградный уксус — 1 ст. ложка.
Приготовление:
Зелень очень мелко нарежьте, помидор измельчите мелким кубиком, чеснок также измельчите, используя для этого пресс.
Смешайте все составляющие и как следует их перемешайте.
Теперь вы готовы насладиться вкусным томатным соусом для шашлыка с чесноком и базиликом, который добавит бодрости вашему обеду или ужину.
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СОУС ДЛЯ ШАШЛЫКА | Самый быстрый и вкусный томатный соус