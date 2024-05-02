Очень просто томатный соус для шашлыка: намного лучше и полезнее магазинного кетчупа

Соус для шашлыка с помидорами, чесноком и базиликом: элементарный рецепт

0:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот домашний соус из помидоров с чесноком и базиликом от сайта "Лайфхакер.ру" станет отличной заменой магазинному кетчупу. Свежие овощи и зелень, входящие в его состав, как нельзя лучше подчеркнул вкус и аромат жареного мяса.

Фото: freepik.com by Racool_studio is licensed under public domain

Количество порций: 2

Ингредиенты:

Свежий укроп — по вкусу,

Базилик — по вкусу,

Свежая петрушка — по вкусу,

Помидор — 1 штука,

Чеснок — 3 зубчика,

Оливковое масло — 2 ст. ложки,

Вода — 2 ст. ложки,

Виноградный уксус — 1 ст. ложка.

Приготовление:

Зелень очень мелко нарежьте, помидор измельчите мелким кубиком, чеснок также измельчите, используя для этого пресс. Смешайте все составляющие и как следует их перемешайте.

Теперь вы готовы насладиться вкусным томатным соусом для шашлыка с чесноком и базиликом, который добавит бодрости вашему обеду или ужину.