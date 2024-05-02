Очень просто томатный соус для шашлыка: намного лучше и полезнее магазинного кетчупа

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Соус для шашлыка с помидорами, чесноком и базиликом: элементарный рецепт

0:59
Еда

Этот домашний соус из помидоров с чесноком и базиликом от сайта "Лайфхакер.ру" станет отличной заменой магазинному кетчупу. Свежие овощи и зелень, входящие в его состав, как нельзя лучше подчеркнул вкус и аромат жареного мяса.

Соус для шашлыка с помидорами, чесноком и базиликом: элементарный рецепт
Фото: freepik.com by Racool_studio is licensed under public domain

Количество порций: 2

Ингредиенты:

  • Свежий укроп — по вкусу,
  • Базилик — по вкусу,
  • Свежая петрушка — по вкусу,
  • Помидор — 1 штука,
  • Чеснок — 3 зубчика,
  • Оливковое масло — 2 ст. ложки,
  • Вода — 2 ст. ложки,
  • Виноградный уксус — 1 ст. ложка.

Приготовление:

  1. Зелень очень мелко нарежьте, помидор измельчите мелким кубиком, чеснок также измельчите, используя для этого пресс.
  2. Смешайте все составляющие и как следует их перемешайте.

Теперь вы готовы насладиться вкусным томатным соусом для шашлыка с чесноком и базиликом, который добавит бодрости вашему обеду или ужину.

СОУС ДЛЯ ШАШЛЫКА | Самый быстрый и вкусный томатный соус
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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