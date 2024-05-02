Какие продукты улучшают пищеварение: обязательно добавьте их в рацион

Эти продукты улучшают пищеварение: добавьте их в рацион

1:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Каждый человек хотя бы раз в жизни сталкивался с проблемами пищеварения, такими как диарея, метеоризм или запоры. В этой статье вы узнаете, какие продукты чрезвычайно полезны для работы кишечника и в целом здоровья.

Фото: commons.wikimedia.org by Rick Harris is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Цельнозерновые продукты

Выбирайте коричневый рис или цельнозерновой хлеб для питания. Эти продукты богаты клетчаткой, которая помогает кишечнику работать лучше. Человеку необходимо не менее 25 граммов клетчатки в день для оптимальной работы толстой кишки. Помимо клетчатки, крупы содержат и другие полезные вещества. Например, омега-3 жирные кислоты.

Фрукты с меньшим содержанием фруктозы

Некоторые фрукты содержат больше сахара, чем другие, например, манго, груша. Если у вас есть проблемы с пищеварением, избегайте чрезмерно сладких фруктов. Выбирайте ягоды и цитрусовые. Например, апельсины и грейпфруты. Они содержат меньше фруктозы, что облегчает их переваривание и снижает вероятность газообразования.

Бананы — еще один фрукт с низким содержанием фруктозы, который богат клетчаткой и содержит инулин, вещество, стимулирующее рост полезных бактерий в кишечнике.

Зелень

Темная листовая зелень, такая как шпинат или капуста, является отличным источником клетчатки. Исследования показывают, что листовая зелень также содержит особый тип сахара, который способствует росту бактерий, полезных для здоровья кишечника.