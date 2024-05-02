Более 50 тысяч россиян покинули Турцию: причины массовой эмиграции

Россияне начали массово покидать Турцию

0:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

В последние месяцы десятки тысяч российских резидентов Турции начали уезжать из страны, как сообщает местная пресса. Информационный портал Türkrus отмечает, что только за последние несколько месяцев Турцию покинуло более 50 тысяч россиян. По данным Управления по миграции Турции, отток населения, начавшийся в прошлом году, в 2023 году составил около 44 тысяч человек, и в текущем году этот показатель значительно увеличился.

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Основной причиной массовой эмиграции россиян являются рост инфляции и жизненных расходов в Турции. Ранее доступные цены на продовольствие и услуги для иностранцев и туристов стали существенно выше из-за обвала курса турецкой лиры за последние годы. Это вызвало волну отъездов среди россиян, проживающих в Анталии и Стамбуле.