Топ-10 упражнений для рук от тренера

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Инструктор по спорту Юрий Королев назвал лучшие упражнения для рук.

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По его словам, которые приводит портал "СЭ", накачать руки можно и дома.

Для этого стоит выполнять упражнения на трицепс, бицепс и предплечья. Делать это нужно не спеша, соблюдая правильную технику.

Для трицепса пройдут упражнения: узкие отжимания; обратные отжимания; алмазные отжимания; французский жим лежа с гантелями;

Для бицепса стоит выполнять: упражнения с резиновым эспандером; концентрированные сгибания с утяжелением; подтягивания обратным хватом;

Для предплечий отлично подойдут следующие упражнения: вис на турнике; сгибания рук в запястьях со штангой.