Увольнения в Tesla: Маск обещает, но сокращает темпы строительства Supercharger

Tesla замедлит расширение сети Supercharger, несмотря на увольнение команды

1:36 Your browser does not support the audio element. Авто

После сообщений о новом раунде увольнений в Tesla, включая команду, ответственную за сеть зарядных станций Supercharger, генеральный директор компании Илон Маск обратился в социальные сети, чтобы успокоить владельцев и инвесторов, заверив, что станции никуда не исчезнут.

Фото: www.flickr.com by Jakob Härter is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Однако несмотря на заверения Маска, компания начала отказываться от аренды новых мест для станций в Нью-Йорке. На данный момент компания управляет 57,579 зарядными станциями Supercharger в 6,249 локациях по всему миру. Некоторые преданные фанаты Tesla были разочарованы этими новостями, назвав решение Маска "довольно слабым" и призывая его пересмотреть стратегию, указывая на важность широкой сети зарядок для продвижения электромобилей на национальном уровне.

В последнем раунде увольнений, объявленном Маском поздно в понедельник, были уволены Ребекка Тинуччи, старший директор группы Supercharger, и Даниэль Хо, руководитель новых продуктов. Примерно 500 сотрудников команды Supercharger будут распущены. Эти сокращения произошли после не очень успешного отчета о прибылях за прошлую неделю, который показал падение доходов на 8.7% в годовом исчислении и уменьшение свободного денежного потока компании на 674% по сравнению с прошлым годом до отрицательных $2.5 миллиарда.