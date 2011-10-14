Покров: поражение как победа

Христиане — парадоксальные люди. Они верят в воскресение после смерти. Они идут к величию через смирение. Они умеют праздновать свои поражения как величайшие победы. 14 октября Русская Православная Церковь празднует Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии — праздник, установленный в честь чудесной победы греков над нашими предками русами-язычниками.

Чудное явление Матери Божией произошло в середине Х века в Константинополе, во Влахернской церкви, где хранилась риза Богоматери, Ее головной покров (мафорий) и часть пояса, перенесенные из Палестины в V веке. Греки собрались в храме в надежде на чудо: над ними нависла угроза — с моря атаковали корабли русов, а сил, достаточных для защиты города, не было. Во время богослужения юродивый Андрей и его ученик Епифаний увидели парящую в воздухе Богородицу, которая распростерла над молящимися свое широкое белое покрывало — покров.

В воскресный день, во время всенощного бдения, когда храм был переполнен молящимися, святой Андрей, Христа ради юродивый, в четвертом часу ночи, подняв очи к небу, увидел идущую по воздуху Пресвятую Богородицу, озаренную небесным светом и окруженную Ангелами и святыми. Святой Иоанн Креститель и апостол Иоанн Богослов сопровождали Царицу Небесную.

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Преклонив колени, Пресвятая Дева начала со слезами молиться за христиан. Закончив молитву, Она сняла со Своей головы покрывало и распростерла его над молящимися в храме людьми, защищая их от врагов видимых и невидимых. Пресвятая Владычица сияла небесной славой, а покров в руках Ее блистал "паче лучей солнечных". Пресвятая Богородица просила Господа Иисуса Христа принять молитвы всех людей, призывающих Его Имя и прибегающих к Ее заступлению.

Святой Андрей с трепетом созерцал дивное видение. Он спросил стоявшего рядом ученика Епифания: "Видишь ли, брат, Царицу и Госпожу, молящуюся о всем мире?". Епифаний ответил: "Вижу, святый отче, и ужасаюсь".

Святые Андрей и Епифаний, удостоившиеся созерцать молящуюся Богоматерь, "долгое время смотрели на распростертое над народом покрывало и на блиставшую наподобие молнии славу Господню; доколе была там Пресвятая Богородица, видимо, было и покрывало; по отшествии же Ее, сделалось и оно невидимым, но, взяв его с Собою, Она оставила благодать, бывшую там", — повествует сказание о празднике.

Дивное явление Богородицы, покрывающей христиан, ободрило и утешило греков. Собрав последние силы, они отразили нападение. Интересно, что святой Андрей, созерцавший дивное видение, был славянином. В молодости он попал в плен и был продан в Константинополе в рабство местному жителю Феогносту.

Во Влахернской церкви сохранилась память о явлении Богоматери. В XIV веке русский паломник дьяк Александр видел в церкви икону молящейся за мир Пресвятой Богородицы, написанную так, как Ее созерцал святой Андрей. Но Греческая Церковь не знает этого праздника.

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Время установления праздника на Руси точно не определено. Большинство исследователей связывают историю появления праздника с именем князя Андрея Боголюбского. В 1164 году князь одержал победу над врагами. Перечитывая житие Андрея Юродивого, князь встретил рассказ об одном из чудесных видений подвижника. Князь Андрей Боголюбский в "Слове об установлении праздника Покрова" пишет: "Се убо егда слышах, помышлях: како страшное и милосердное видение бысть без празднества. Восхотех, да не без праздника останется святой Покров Твой, Преблагая - "Когда я услышал это, подумал: насколько страшное и милосердное видение осталось без праздника. Захотел, чтобы святой Покров Твой, Преблагая, не остался без празднования".

На Руси храмы в честь Покрова Божией Матери появились в XII веке. Всемирно известный по своим архитектурным достоинствам храм Покрова на Нерли был построен в 1165 году князем Андреем Боголюбским. В Новгороде в XII веке существовал монастырь Покрова Пресвятой Богородицы (так называемый Зверинский монастырь); в Москве царем Иваном Грозным был построен собор Покрова Божией Матери у храма Святой Троицы (известный как храм Василия Блаженного).

Сейчас на Руси существует множество храмов, соборов и монастырей, освященных в честь этого праздника. Самый известный из них — Покровский монастырь в Москве, где с 1998 года находятся мощи блаженной старицы Матроны.