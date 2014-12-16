Александр Великий сгинул в Сибири

До сих пор не удалось точно установить, кто похоронен под холмом Каста в городе Амфиполе на севере Греции, однако все больше свидетельств в пользу того, что в этом богатом захоронении могли быть останки Александра Македонского.

Об этом судачат не только местные жители, радующиеся, что в их края зачастили многочисленные туристы и школьники, но и руководитель археологических раскопок Катерина Перистери. Обнаруженное в августе этого года захоронение в Амфиполе — примерно в ста километрах восточнее города Салоники — называют крупнейшим археологическим открытием последних десятилетий.

На холме Каста, объем которого почти 500 метров, а высота 33 метра, уже раскопан погребальный комплекс диаметром 158,4 метра, обнесенный мраморной стеной, длиной 497 метров. С начала раскопок археологи освободили четыре склепа, напольную мозаику с изображением сцены похищения Посейдоном Персефоны и сопровождающего их колесницу Гермеса, а также двух сфинксов с отбитыми головами и крыльями. А также подняли на поверхность две кариатиды — колонны в форме одетой женщины — высотой 3,5 метра. Последнее открытие — скелет человека с отдельно лежащим черепом. Антропологам предстоит еще определить, принадлежит он мужчине или женщине. Оружия в могиле не нашли. Предположительно, его могли украсть расхитители гробниц. Под холмом могут быть другие захоронения.

"Это важное археологическое место известно с 1950-1960-х годов. Мы начинали в 2012 году, местные жители говорили, что здесь царское захоронение", — приводит слова Перистери агентство РИА "Новости". Руководитель археологических раскопок высказала надежду, что новые результаты исследований будут готовы к весне. "Лев на вершине и такой огромный памятник говорят, что здесь может быть похоронен военачальник. Я не говорю о теориях, что здесь похоронен Александр Великий", — сказала Перистери.

Специалисты не смогли пока установить автора или авторов надгробия. Знаменитый архитектор и скульптор Динократ, живший в то время, жил и творил в Александрии Египетской и вряд ли приложил свою руку к этому сооружению.

Ранее в СМИ мелькали сообщения, что умерший не был забальзамирован. Следовательно, в этом случае останки никак не принадлежат Александру Великому, который скончался в Вавилоне. Однако к этому сообщению следует отнестись настороженно, поскольку к исследованию скелета еще не приступали. Немецкий интернет-портал svz.de сообщает со ссылкой на генерального секретаря греческого министерства культуры Лины Мендони, что, "возможно, установить личность покойного так и не удастся, поскольку список претендентов слишком велик". Тут и супруга Александра Роксана, и их общий сын Александр IV.

Большинство историков склоняются к предположению, что тело Александра забальзамировали египетские специалисты в Вавилоне в 323 году до нашей эры и оно находилось в золотом саркофаге в Александрии. Между 221-м и 210 годом до нашей эры Птолемей IV возвел в центре Александрии общий мавзолей, как свидетельствовал летописец, "для Александра и Птолемеев, своих предков, когда умерла его мать Береника".

Впоследствии историк Страбон сообщал, что золотой саркофаг был заменен на полупрозрачный алебастровый гроб, чтобы толпа могла лицезреть почившего бога. Сюда приходили, склонив головы, Юлий Цезарь и его наследник Октавиан Август. С почтением к могиле Александра относились и арабы. Вероятно, гробница оказалась под руинами древнего мавзолея, когда в 640 году халиф Омар овладел городом. Вплоть до XVII века, пишет французский историк Поль Фор (Paul Faure), "благочестивые мусульмане являлись поклониться месту, где прежде находилась гробница пророка и царя Искандера. Над ним была возведена небольшая мечеть, называемая Зуль-Карнайн (мечеть Двурогого), а по соседству или прямо на этом месте в XVIII веке была построена мечеть Наби Даниила, легендарного основателя арабской Александрии".

Пока идет возня возле предполагаемой гробницы Александра Македонского между Грецией и Македонией, на пространствах Рунета появилась доморощенная сенсация, связанная с именем великого полководца. Автор гипотезы, географ, член Томского отделения Русского географического общества (РГО) Николай Новгородов, в интервью "Русской планете", сославшись на античные источники, в частности на римского поэта Ювенала, который во II веке "бегал по Риму и кричал, что Александр Македонский достиг неподвижного, то есть застывшего моря, и было это в стране Мрака, то есть в Заполярье".

Географ высказывает на первый взгляд невероятные предположения, будто Александр Македонский потерпел крах своей военной авантюры не в Индии, а в Сибири. И более того, что в подземном городе под Томском, "если верить Низами", как говорит географ, Александр припрятал до трех тысяч тонн золота. Однако, по словам Николая Новгородова, "подземелья под Томском не изучаются, это "закрытые" объекты". У географа из Томска имеется цельная разработанная концепция, и для доказательства своей версии он готов снарядить экспедицию.

"Спутники Александра опубликовали свои мемуары, но они до нашего времени не сохранились. Их использовали в своих трудах историки Диодор (I век до нашей эры), Курций Руф (I век), Арриан (II век), Плутарх (II век), Юстин (II-III века), географы Страбон и Птолемей. На их труды опирается вся последующая историческая литература об Александре. Упомянутые авторы писали через 400-500 лет после эпохи Александра (IV век до нашей эры). Географические знания за это время сильно возросли, ученые Греции и Рима уже хорошо знали, что в Индии не могут лежать глубокие снега, в субтропиках и тропиках немыслимы сильные морозы и не может быть никаких мраков, поэтому старательно вычищали эти места из мемуаров ветеранов. Но, несмотря на все ухищрения, кое-что из северных реалий у античных авторов сохранилось. Современные историки стараются их не замечать, а вот специалисты по исторической географии, когда знакомятся с этими трудами, начинают сомневаться в том, что Александр был в Индии", — утверждает Николай Новгородов.

В Русском географическом обществе, по признанию самого Николая Новгородова, "нормально относятся" к его теории и даже готовится экспедиция, в ходе которой будут проведены "поиски городов, поставленных Александром:

Никея,

Букефалия,

Александрия Эсхата.

Будет опоисковано устье реки Басандайки на предметы вооружения увеличенных размеров. Будут проведены поиски Медных ворот". Наконец, добавляет Николай Новгородов, "будет построена трирема, экипаж составлен на треть из македонцев, на треть из греков и на треть из сибиряков. И будет осуществлен сплав по реке Енисей".

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