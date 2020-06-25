Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Инна Новикова

Политолог Михеев: "Ельцин думал о том, как понравиться американцам"

Общество

О принципах построения западной политики, об отношениях России и Запада, а также о причинах ситуации, сложившейся на Украине, рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой политолог Сергей Михеев.

Читайте начало интервью:

"Россию Запад воспринимает как противника"

— Сергей Александрович, вы говорите о прошлом. Действительно, в нашей истории много славных примеров, да и в настоящем они есть. Хотя сейчас много провальных случаев, один из которых — ситуация на Украине. Разве можно представить, что теперь будут штрафовать за то, что люди станут говорить на русском языке на улице? На самом деле это настолько антицивилизационная мера, что даже в голове не укладывается. Я удивляюсь, почему весь мир спокойно на это реагирует и делает вид, будто бы на Украине все хорошо?

— На Украине все "хорошо" именно по той простой причине, о которой мы с вами только что говорили. На самом деле как в Америке, так и в Западной Европе ложь является обычным делом. Ложь — это принцип построения политики для европейцев и американцев.

Часто спрашивают: есть, например, демократические ценности, а в чем ваши ценности, русские, какие ценности у вас в России? Одна из наших ценностей — мы верим людям, мы пытаемся им верить. Но в данном случае не надо быть глупцами. Надо четко понимать, что никогда не будут честными представители Запада:

  • Европа,
  • США.

Мы удивляемся: почему же Европа не видит, какие безобразия творятся на Украине? Видит. Просто Запад для себя давно выбрал ложь главным способом поведения. Все он прекрасно видит, только ему дела до этого нет. Россию Запад воспринимает как противника.

Эту информацию хочу адресовать многим нашим зрителям, особенно молодым, они тоже, к сожалению, заражены вот этим внутренним предательством. Им все кажется, что если встать в правильную позу перед Западом, то все будет хорошо. Не будет, друзья мои.

Даже если вы все будете лизать ботинок американского дяди и будете делать все, что он вам скажет, так называемые "западные партнеры" все равно не будут к вам хорошо относиться. Потому что они такое поведение не уважают, они считают его своей заслугой, своим успехом.

Поэтому здесь надо исходить из простой логики. Понятно, что Министерство иностранных дел должно дежурно возмущаться по поводу принятия антирусских законов, должно писать соответствующие ноты. Но людям, делающим реальную политику, или тем, кто хочет в ней разбираться, надо четко понимать, что по-другому не будет.

Ситуация на Украине — результат несуверенной политики

— На самом деле все, что происходит сейчас на Украине, — это проблема несуверенности нашей внешней политики.

Отчего вообще все это случилось с Украиной? Оттого, что в свое время большевики решили, что в России слишком много русских. Давайте скажем честно, в Советском Союзе было много хорошего, но было и много плохого.

Власть большевиков была абсолютно антирусской, по крайней мере, в 1920-х годах. Они решили, что русских слишком много и надо бы часть русских сделать нерусскими.

А как это сделать? Придумали: давайте всю Россию поделим на национальные республики, а Украине отдадим самые лакомые куски. Так из России сделали Советский Союз.

То есть сначала большевики проявили абсолютную несуверенность, антинациональное сознание, а потом, после распада Советского Союза в 1991 году, наша внешняя политика была абсолютно антисуверенной, она была полностью несамостоятельной. В 1991 году к власти пришел Ельцин. О чем он думал, когда делил Советский Союз с Шушкевичем и Кравчуком? Он думал только о том, как понравиться американцам, думал только о том, что он скажет американцам. Он не думал о том, что он скажет:

  • русским,
  • украинцам,
  • белорусам и всем остальным.

При Ельцине, например, той же самой Украине создали фактически самые благоприятные экономические условия, позволили покупать газ по российским ценам, при этом закрывая глаза на национализм, который стал там расти, и на ориентацию на НАТО.

О чем тогда думал Ельцин? Только об одном: как понравиться американцам и европейцам. Он не думал о России. А что до Ельцина думал Горбачев? То же самое.

На самом деле все, что произошло на Украине, связано с абсолютно несуверенным, несамостоятельным, вненациональном сознанием людей, принимающих решения. От этого надо избавляться. Это единственный путь. И тогда не надо будет всплескивать руками, узнавая об антирусских законах. Потому что тогда будет так: только ввели на Украине тот или иной закон, а мы тут же отреагировали.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы политолог борис ельцин сергей михеев россия и запад михаил горбачев россия и украина
Новости Все >
Детские оздоровительные лагеря в Санкт-Петербурге откроют в июле
Вьетнам не готов принять туристов
Почти полмиллиона человек проголосовали по Конституции онлайн
Летние кафе и парки готовятся открыть в Санкт-Петербурге
Почти 200 иностранцев вернутся на работу в Россию
Мельникова: поправки закрепляют социальную направленность государства
Очень странные букмекеры
В Ленобласти заболеваемость пневмонией выросла почти в два раза
Диетолог: некачественное сливочное масло может привести к онкологии
Тульский полицейский сломал ребро задержанному и был уволен
Последние материалы
Политолог Михеев: "Ельцин думал о том, как понравиться американцам"
Детские оздоровительные лагеря в Санкт-Петербурге откроют в июле
Вьетнам не готов принять туристов
Почти полмиллиона человек проголосовали по Конституции онлайн
Летние кафе и парки готовятся открыть в Санкт-Петербурге
Блогерство: работа без выходных или забава?
Почти 200 иностранцев вернутся на работу в Россию
Мельникова: поправки закрепляют социальную направленность государства
Профессор Коробков: "Горящие районы – для США история обычная"
Очень странные букмекеры
Популярное
Происшествия
Напекло голову? Почему солдат разбил стёкла машины ФСО перед парадом

Парад Победы на Красной площади не обошёлся без инцидента.

Напекло голову? Почему солдат разбил стёкла машины ФСО перед парадом
В WADA ответили США на предложение прекратить финансирование
Новости спорта
В WADA ответили США на предложение прекратить финансирование
Происшествия
СМИ сообщают о предотвращенной ФСБ диверсии на параде Победы
Политика. Новости и аналитика
Эксперты предупредили о новой пенсионной реформе
Игорь Буккер "Стена Чингисхана" была возведена не для войны Игорь Буккер Любовь Степушова Москву не обрадует отказ Токио от ПРО США Любовь Степушова Наталия Красовская Наши виртуальные друзья: как спастись от самообмана Наталия Красовская
Комментарии
Украинская народная примета: перед выборами вспомнить о языковой проблеме
Тату-мастер Марья Тюрпеко: "Я не люблю стереотипы"
Девушка, потерявшая туфлю на параде, получила награду
Девушка, потерявшая туфлю на параде, получила награду
Андрей Грозин: Токаев поощряет неприятие России в Казахстане
От сдачи ЕГЭ отказались почти 10% заявителей
"У меня есть видение": генерал из США предрек "вторжение" России на Украину
Тарзан предстал перед фанатами в совершенно новом образе
Путин не исключил вероятность того, что будет участвовать в выборах
Путин не исключил вероятность того, что будет участвовать в выборах
Украинская народная примета: перед выборами вспомнить о языковой проблеме
Человечество хочет сделать 2020 год еще тяжелее?
"У меня есть видение": генерал из США предрек "вторжение" России на Украину
Путин допустил, что будет баллотироваться на пост президента
Путин допустил, что будет баллотироваться на пост президента
Эксперты предупредили о новой пенсионной реформе
Эксперты предупредили о новой пенсионной реформе
Экономист Бунич: только предприниматели спасут Россию
Расчувствовавшись, Лукашенко назвал Москву "столицей Родины"
Андрей Грозин: Токаев поощряет неприятие России в Казахстане
"У меня есть видение": генерал из США предрек "вторжение" России на Украину
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ