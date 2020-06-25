Политолог Михеев: "Ельцин думал о том, как понравиться американцам"

О принципах построения западной политики, об отношениях России и Запада, а также о причинах ситуации, сложившейся на Украине, рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой политолог Сергей Михеев.

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"Россию Запад воспринимает как противника"

— Сергей Александрович, вы говорите о прошлом. Действительно, в нашей истории много славных примеров, да и в настоящем они есть. Хотя сейчас много провальных случаев, один из которых — ситуация на Украине. Разве можно представить, что теперь будут штрафовать за то, что люди станут говорить на русском языке на улице? На самом деле это настолько антицивилизационная мера, что даже в голове не укладывается. Я удивляюсь, почему весь мир спокойно на это реагирует и делает вид, будто бы на Украине все хорошо?

— На Украине все "хорошо" именно по той простой причине, о которой мы с вами только что говорили. На самом деле как в Америке, так и в Западной Европе ложь является обычным делом. Ложь — это принцип построения политики для европейцев и американцев.

Часто спрашивают: есть, например, демократические ценности, а в чем ваши ценности, русские, какие ценности у вас в России? Одна из наших ценностей — мы верим людям, мы пытаемся им верить. Но в данном случае не надо быть глупцами. Надо четко понимать, что никогда не будут честными представители Запада:

Европа,

США.

Мы удивляемся: почему же Европа не видит, какие безобразия творятся на Украине? Видит. Просто Запад для себя давно выбрал ложь главным способом поведения. Все он прекрасно видит, только ему дела до этого нет. Россию Запад воспринимает как противника.

Эту информацию хочу адресовать многим нашим зрителям, особенно молодым, они тоже, к сожалению, заражены вот этим внутренним предательством. Им все кажется, что если встать в правильную позу перед Западом, то все будет хорошо. Не будет, друзья мои.

Даже если вы все будете лизать ботинок американского дяди и будете делать все, что он вам скажет, так называемые "западные партнеры" все равно не будут к вам хорошо относиться. Потому что они такое поведение не уважают, они считают его своей заслугой, своим успехом.

Поэтому здесь надо исходить из простой логики. Понятно, что Министерство иностранных дел должно дежурно возмущаться по поводу принятия антирусских законов, должно писать соответствующие ноты. Но людям, делающим реальную политику, или тем, кто хочет в ней разбираться, надо четко понимать, что по-другому не будет.

Ситуация на Украине — результат несуверенной политики

— На самом деле все, что происходит сейчас на Украине, — это проблема несуверенности нашей внешней политики.

Отчего вообще все это случилось с Украиной? Оттого, что в свое время большевики решили, что в России слишком много русских. Давайте скажем честно, в Советском Союзе было много хорошего, но было и много плохого.

Власть большевиков была абсолютно антирусской, по крайней мере, в 1920-х годах. Они решили, что русских слишком много и надо бы часть русских сделать нерусскими.

А как это сделать? Придумали: давайте всю Россию поделим на национальные республики, а Украине отдадим самые лакомые куски. Так из России сделали Советский Союз.

То есть сначала большевики проявили абсолютную несуверенность, антинациональное сознание, а потом, после распада Советского Союза в 1991 году, наша внешняя политика была абсолютно антисуверенной, она была полностью несамостоятельной. В 1991 году к власти пришел Ельцин. О чем он думал, когда делил Советский Союз с Шушкевичем и Кравчуком? Он думал только о том, как понравиться американцам, думал только о том, что он скажет американцам. Он не думал о том, что он скажет:

русским,

украинцам,

белорусам и всем остальным.

При Ельцине, например, той же самой Украине создали фактически самые благоприятные экономические условия, позволили покупать газ по российским ценам, при этом закрывая глаза на национализм, который стал там расти, и на ориентацию на НАТО.

О чем тогда думал Ельцин? Только об одном: как понравиться американцам и европейцам. Он не думал о России. А что до Ельцина думал Горбачев? То же самое.

На самом деле все, что произошло на Украине, связано с абсолютно несуверенным, несамостоятельным, вненациональном сознанием людей, принимающих решения. От этого надо избавляться. Это единственный путь. И тогда не надо будет всплескивать руками, узнавая об антирусских законах. Потому что тогда будет так: только ввели на Украине тот или иной закон, а мы тут же отреагировали.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова