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Автор Инна Новикова

Политолог Сергей Михеев: плохо, что Путин не диктатор и не царь

Общество

Можно ли было перенести голосование по поправкам в Конституцию, как манипулируют интернет-пользователями и почему правящая элита и оппозиция в России идентичны друг другу, рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой политолог Сергей Михеев.

Читайте начало интервью:

Интернет-пользователи — обыватели, которыми манипулируют

— Сергей Александрович, вы говорите, что для России за 4-8 лет невозможно ничего сделать, и человек, которому не надо воровать, должен сидеть долго. Но короля делает свита. Ничего не хочу сказать, но есть информация от "Форбс", что наши олигархи за время пандемии очень серьезно увеличили состояния: на 3-7 млрд долларов. Шесть или семь человек, в том числе Владимир Потанин (сейчас на слуху катастрофа в Норильске). Я правильно понимаю, что голосование по поправкам связано с обнулением? Все остальное можно было передвинуть на более поздний срок с учетом коронавируса?

— Трудно сказать. Во-первых, можно было вообще сдвинуть голосование на год или два, потому что если зациклиться на обнулении, то до 2024-го еще четыре года. За это время можно было неоднократно проголосовать, причем на фоне возможного улучшения социальной ситуации. Во-вторых, процесс поправок начали до коронавируса, а коронавирус его затормозил и серьезно испортил всю ситуацию вокруг поправок.

Если рассуждать с точки зрения циничной политтехнологии, надо было как можно быстрее устроить голосование, а потом отпустить на полную катушку коронавирус, чтобы его негативный эффект заглушил все связанные с поправками недовольства. В Кремле так не сделали. Я считаю, у них нет целостной концепции. Почему именно сейчас будет голосование, мне трудно сказать: я не связан ни с какими группами влияния в Кремле и не знаю, что у них в голове.

Да, короля делает свита, так было всегда. Когда я говорил о принципах управления Россией, я имел в виду не конкретно Путина, а ситуацию вообще, потому что у нас очень многое обсуждается, к сожалению, на обывательском уровне. Кстати, подключение огромного количества людей к обсуждению поправок серьезно снизило уровень дискуссии. Пользователи Интернета, огромное количество людей, которым кажется, что они в чем-то разбираются, — это на самом деле обыватели. Им бы на кухне сидеть и сосиски варить. На самом деле ими манипулируют, поэтому все обсуждения крутятся вокруг фигуры одного человека — Путина. Россия была до Путина, Россия будет после Путина.

Привязывать все концептуально важные процессы к фигуре Путина означает не понимать что-то серьезное.

Помню, мне один человек рассказывал: "Знаешь, какое у нас православие? У меня был один знакомый поп. Как-то раз мы с ним напились, и он свалился в канаву, вот тебе и православие". Вот эти все рассуждения на одном уровне.

Путин, не Путин, я говорю о принципе, как можно вообще в России решать масштабные проблемы. До этого момента так было всегда. Многие идеализируют советское время, но что такое советское время? Это понятный консенсус элит со сменой лидера. Во внешней политике приоритеты советских элит не менялись вплоть до Горбачева. Как только консенсус внутри элит пропал, развалилась страна. Такая же ситуация была до 1917 года.

В нашей геополитической ситуации нужен или консенсус внутри правящего класса, при котором меняются лидеры, или один лидер, который этот правящий класс формирует.

Деньги не главное

Что касается олигархов, то деньги у них разные. Не на деньгах необходимо строить все вопросы вокруг России. Например, я выступаю за то, чтобы:

  • недра принадлежали народу,
  • у всех наших олигархов, занимающихся сырьем, отобрать производство.

Абсолютно вся сырьевая промышленность, добыча сырья должны быть в руках государства. Но когда речь идет только о деньгах, это разговор на обывательско-бухгалтерском уровне. Он вытесняет смысловые вещи. И здесь власть с оппозицией ничем друг от друга не отличаются. Я критично отношусь ко многим людям и движениям во власти, меня абсолютно не вдохновляет наша оппозиция. Потому что и те, и другие говорят только о деньгах. Впечатление, что вопрос денег является вопросом жизни и смерти и вопросом всех смыслов. Власть и оппозиция совершенно идентичны. Разница только в том, что одни имеют деньги, другие не имеют. Поменяй их местами — ничего не изменится. В значительной степени у нашей оппозиции и у правящего класса один и тот же взгляд на Россию. Все считают Россию неправильной, с неправильной историей, и убеждены, что правильно и эталонно — это на Западе. Надо сделать, как там. Особенно по нашим последним цифровым инициативам это хорошо видно.

В правящей элите и в оппозиции, включая несистемную, абсолютно одинаково мыслят: штампованно, клишировано, одинаково и антинационально.

Считаю, что олигархов надо просто-напросто заставить делиться. Это можно сделать, только изменив систему. Недра должны принадлежать народу. Необходимо менять систему хозяйствования. Может ли Путин это сделать? С Путиным есть серьезная проблема. Его все называют царем, диктатором, а он ни тем, ни другим не является. И это плохо. Лучше бы он был диктатором или царем. Тогда мог бы любого вызвать, за бороду схватить и мордой об стол. А он не может этого сделать, потому что внутренне серьезно детерминирован игрой всяких групп элит, а внешне попытки нашей элиты, в том числе его, видимо, вписаться в мировой правящий класс оказались неуспешными, но целая система зависимости осталась. В этом смысле у нашей оппозиции ситуация еще хуже.

Если Путин может себе позволить свободу маневра, то большинство наших лидеров оппозиции абсолютно несамостоятельны. Представьте их на месте Путина — они будут просто на поводке.

Поэтому политика — это не про идеальное. Политика — это искусство возможного. Идеального нет в жизни. Людей пытаются убедить: когда в нашей стране будет все идеально, тогда мы сможем заниматься внешней политикой, — это вброс из-за рубежа, потому что нет страны, в которой все идеально. Посмотрите на Америку. Нам часто говорят: нам бы их проблемы. Нигде не идеально, потому что не идеален человек. Вот что важно понять.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова

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Темы деньги олигарх оппозиция политолог сергей михеев пандемия коронавируса поправки в конституцию
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