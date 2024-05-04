Рост предложений посуточной аренды в Тюменской области: более 65% увеличение для семей с детьми

В Тюмени увеличилось количество предложений посуточной аренды

1:09 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

За последний год в Тюменской области значительно увеличилось количество предложений посуточной аренды загородного жилья: на 65% вырос выбор для семей с детьми и на 17% для поездок с домашними животными, по данным исследования платформы "Авито Путешествия".

Фото: Окружное управление социального развития (Раменского городского округа, городских округов Бронницы и Жуковский) is licensed under CC0

Артем Кромочкин, руководитель направления "Авито Путешествия", отмечает, что требования к выбору жилья при путешествии с детьми почти не отличаются от обычных условий для взрослых. Однако поездки с домашними животными требуют более тщательного подхода и предварительного бронирования, при этом наличие детей или животных не влияет на стоимость аренды.

Средняя стоимость аренды загородного жилья для семей с детьми в Тюменской области составляет 8000 рублей в сутки, хотя предложения в сегменте квартир снизились на 18%, с средней ценой в 2000 рублей. Для тех, кто путешествует с животными, стоимость аренды также составляет 7000 рублей в сутки, но предложения квартир сократились на 9% с ценой в 2000 рублей.