Лучшие семиместные кроссоверы за 1,5 млн: эксперт раскрывает, что скрывают эти авто

Выбор семиместных кроссоверов с пробегом: плюсы и минусы

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Эксперт журнала "За рулём" анализирует преимущества и недостатки семиместных автомобилей на вторичном рынке. Большие кроссоверы, такие как семиместные модели Kia Sorento Prime или Volkswagen Tiguan Allspace, предлагают как пяти-, так и семиместные конфигурации и имеют схожие цены на вторичном рынке.

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Эти автомобили привлекательны не только для многодетных семей; их третий ряд сидений можно складывать для увеличения багажного пространства.

В сегменте доступны как бензиновые, так и дизельные моторы. Дизельные двигатели предлагают лучшую тягу и долговечность, но их экономичность уменьшается из-за высокой стоимости топлива и обслуживания.

Бензиновые двигатели, особенно турбированные с прямым впрыском, хоть и предлагают хорошую динамику, могут вызывать дорогостоящие ремонты при больших пробегах. Автомобили с атмосферными моторами, несмотря на более высокий расход топлива, часто оказываются более надежными и дешевле в обслуживании.

Рынок семиместных кроссоверов разделяется на несколько ценовых категорий: от бюджетных моделей с двигателями меньше 150 л. с., таких как Peugeot 5008 или Skoda Kodiaq, до премиальных марок, таких как BMW X7 или Audi Q7, которые могут потребовать значительных затрат на содержание и ремонт после 120-150 тысяч км пробега.