Политолог Михеев: миллионы русских не могут самостоятельно мыслить

Кто пострадает от революции, почему в России миллионы людей разучились самостоятельно мыслить и в чем заключаются сильные стороны русского человека, рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой политолог Сергей Михеев.

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"Хватит играть в отсутствие национальности"

— Сергей Александрович, вы говорите, нам нужно извлечь уроки из того, что происходит в Америке. Какие именно уроки? Как вы видите эти уроки?

— Во-первых, я считаю, что беспощадная борьба внутри правящего класса всегда приводит к дестабилизации.

Дестабилизация приводит к разрушению страны, а от разрушения в первую очередь страдают простые люди.

Это я адресую тем согражданам, которые все время зовут на баррикады, в революцию и так далее. От вашей революции пострадают не те, кого вы собираетесь поставить к стенке. Они найдут для себя способ спастись. От вашей революции пострадаете вы, ваши родные, близкие и все те, кто находятся в самом низу. Вот они пострадают больше всего. Кто сейчас на американских улицах страдает? Миллиардеры, что ли? Что-то я там ни одного миллиардера не видел с разбитой физиономией. Обращаюсь к элите. Хватит играть в эти игры. Хватит играть в отсутствие национальности. Хватить жить мечтами о красивой жизни и о том, что вы впишитесь в мировой правящий класс. Вы никому не нужны.

Занимайтесь выстраиванием суверенной и национально ориентированной России, которая должна думать о себе и методы решения проблем искать внутри себя.

Понятно, что нужно учитывать при этом какую-то международную практику и опыт.

Во-вторых, всем нам надо понимать следующее. Посмотреть на происходящее в Америке и решить: вы точно хотите, чтобы на улицах ваших городов такое было?

К несчастью, в России большое количество молодежи заражено именно западной субкультурой, в том числе западной субкультурой протеста.

Они же абсолютно вненациональны и давно уже не русские. У нас огромное количество граждан, миллионы русских, русскими давно не являются. Поэтому не могут самостоятельно мыслить. Они пока еще разговаривают на русском языке, но, по большому счету, рассуждать, анализировать самостоятельно уже не могут. Что бы они на Западе ни увидели — о, здесь надо так же:

они там так одеваются, и я здесь так буду одеваться;

они так поют, и я буду так петь;

они так прыгают, и я буду так прыгать;

они так громят — и мы тоже хотим так громить.

Хочется им сказать: включите мозги, вы все претендуете на то, что вы думающие люди. Вот и начинайте думать головой. Американский опыт для этого тоже крайне важен.

"У русского человека много плюсов"

Еще один посыл для тех, кто находится в России у власти. Несмотря на кризис, погромы, беспорядки, американский конгресс и Госдеп, как на конвейере, штампуют все новые и новые антироссийские документы. Вот сейчас внесены предложения по новым санкциям против "Северного потока — 2". Поэтому не имейте никаких иллюзий на этот счет. Надо понимать, что правильная оценка противника — это уже половина успеха. Выбросьте эти горбачевские, до сих пор не покидающие многих наших государственных деятелей реминисценции: давайте как-нибудь договоримся, все-таки надо на равных, по-честному договариваться. Смысл в том, что вы хотите их перехитрить. Это не наша сильная сторона, я вас уверяю. У нас, мне кажется, многие решили, что мы можем перехитрить мировую закулису, мировое правительство и так далее. Но честное слово, хитрость — это не наш плюс, и не надо в это играть. Я сам русский человек и знаю, что у русских есть свои плюсы и свои минусы.

Наш плюс — это смекалка. Наш плюс — это стойкость. Как Суворов говорил, терпение в бою — это победа. Наш плюс — это верность самим себе. Наш плюс — это то, что мы могли что-то сделать там, где другие ничего не могут. Наш плюс — это то, что мы терпели там, где другие не могли бы терпеть.

Вот именно таким образом мы сделали такую большую прекрасную страну. Это наши плюсы, и на них нам надо опираться. Когда Александру III начал угрожать посол Австро-Венгрии, что выставит против нас несколько полков, император одними пальцами скрутил вилку, бросил ее в сторону посла и сказал: "Вот что я сделаю с вашими полками".

Вот из этого надо исходить. У нас достаточно правильных примеров в прошлом. Хватит из себя изображать ковбоев с овощной базы, хватит быть американцами не американского происхождения. Тогда, может быть, многие вещи пойдут на лад, тогда, может быть, и деньги будут использоваться во благо, а не во вред.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова