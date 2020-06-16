Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Инна Новикова

Михеев: цифровизация позволит анонимно управлять миллиардами людей

Общество

О том, кто и зачем проталкивает идею о всеобщую цифровизацию, а также об отношении к ней ФСБ рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой политолог Сергей Михеев.

Читайте начало интервью:

Параллельная власть

— Сергей Александрович, вы сказали, что всеобщая цифровизация связана с опасностью появления параллельной власти, не имеющей никакого отношения к нашим национальным интересам. Что вы имеете в виду?

— У нас все вокруг только про обнуление сроков и говорят, а на самом деле это дело второстепенное. В действительности проблема XXI века состоит в том, что появляется такая власть, которую никто не выбирал и никто не назначал и которую никто не видит, и про которую никто даже не знает, как ее зовут. У нее нет и не будет имени.

Появляется целая группа людей, о которых вы ничего не будете знать. Эта группа, совершенно не засвечиваясь в публичном пространстве, получает возможность управления миллиардами людей.

Вот в этом реальная проблема. А мы все топчемся на одной и той же цирковой арене: Путин или не Путин, Путин или Путин?

Есть серьезные вопросы к тем, кто проталкивает всеобщую цифровизацию. Я считаю, что внутри России и нашей власти действуют агенты некой глобализаторской элиты.

Почему Путин этого не понимает или не замечает, тоже вопрос, в том числе к его окружению. Возможно, он этих вещей до конца просто не осознает. Может быть, его дезинформируют, а может быть, есть другие причины.

Проблема в том, что я не вижу среди тех, кто считает себя оппозиционером, кого-либо, кто мог бы изменить концептуальный взгляд на эти вещи. Вот, например, внедряется единый регистр сведений о населении и тому подобное. А как вы думаете, если к власти придет кто-нибудь — дальше называйте фамилию любого оппозиционера, — он откажется от этого? Думаю, что нет, потому что это на самом деле очень удобно. Вы обязательно будете этим пользоваться, если вы верите не в Бога, а верите:

  • в деньги,
  • в "цифру",
  • в эффективность управления.

Была бы сейчас советская власть — она бы на сто процентов пользовалась цифровыми технологиями, методами цифрового контроля. Посмотрите на Китай. Говорят, что в Китае очень удачный социализм. Они впереди планеты всей в плане использования "цифры". Посмотрите на США, Великобританию или Европу — они тоже этим пользуются.

А что надо, для того чтобы на самом деле переосмыслить эти вещи? Нужна глубокая вера в Бога. Если ее нет, то все остальное: ломание копий вокруг денег, законов — не имеет никакого смысла, потому что все равно вы в итоге придете к тому же самому, к "цифре". Будете использовать те же самые вещи, только немножко под другим соусом.

Вопрос безопасности

— Если возвращаться к более понятным для наших зрителей вещам, то отмечу, что, помимо всего прочего, возникает вопрос банальной безопасности. Вот сейчас представители ФСБ очень тонко и очень слабо пытаются что-то возразить против единого регистра и иже с ним: мол, как всеобщая цифровизация повлияет на безопасность? Хочется сказать в ответ: а где вы раньше были, когда все эти предложения проходили экспертизу в администрации президента? Там же есть правовое управление, в котором все законопроекты проходят экспертизу, перед тем как подаются в Госдуму. Где вы раньше были, когда этот закон проходил три чтения? О чем вы думали?

Этот вопрос, кстати, для любителей плести интриги на тему того, кто влияет на Кремль. У нас есть распространенная точка зрения, что у власти стоят спецслужбы, КГБ и так далее. Я что-то не вижу их у власти, если честно. Вот я у наших спецслужб хочу спросить: вы где были все это время? Ваша контора проспала Советский Союз, вы и Россию так же проспите. Почему совершенно посторонние люди давно заправляют балом и лезут везде, где их не просят? Занимаются деньгами бухгалтера, по большому счету, но при этом пытаются вмешиваться во все остальное:

  • в образование,
  • в медицину,
  • в культуру и так далее.

Якобы все они знают. Что они знают? Они присвоили огромные деньги, считают себя частью мировой банковской элиты и думают, что теперь на все имеют право. А вы где были? У вас погоны на плечах. Вы должны были следить за всем происходящим. Вы что-нибудь по поводу цифрового контроля говорили кому-нибудь? Вы что-то пытались сделать? Когда закон уже прошел три чтения — вы решили высказаться против. Долго запрягаете. Как вы упустили Советский Союз, так и Россию упустите со всеми вашими бесконечными играми, войнами разных элитных группировок и всем остальным.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы россия политолог спецслужбы технологии цифровизация сергей михеев единый регистр советский союз
Новости Все >
Диетолог назвал продукты, защищающие легкие от коронавируса
Въезд в США и Канаду останется закрыт до конца июля
Туристический сезон в Калининградской области начнется в конце июня
Госдума рассмотрит законопроект об удаленной работе
Россия готова вместе с НАТО работать над вопросами безопасности
Власти Москвы назвали дату, когда город вернется к обычной жизни
Лукашенко: Белоруссия может найти альтернативу российскому газу
Врач: из-за коронавируса нужно сохранять осторожность
Российские гандболисты получили в соперники Украину
Эксперт: войны между Кореями не будет
Последние материалы
Врач: из-за коронавируса нужно сохранять осторожность
Российские гандболисты получили в соперники Украину
Эксперт: войны между Кореями не будет
Липницкая подтвердила беременность и обвинила агента в непорядочности
CAS назначил дату заседания по делу биатлониста Устюгова
Беглов объяснил, почему в Петербурге не открывают салоны красоты
Эксперт оценил законность отказа в отпусках из-за эпидемии
Хабиб Нурмагомедов сделает заявление о своём будущем
В Италии восстановят средневековую деревню на дне озера
Московская ТПП призывает проголосовать по поправкам в Конституцию
Популярное
Российский шоу-бизнес
Алена Кравец рассказала о странностях на похоронах Юлии Норкиной

Обстоятельства смерти Юлии Норкиной до сих пор вызывают ряд вопросов и обсуждений.

Алена Кравец рассказала о странностях на похоронах Юлии Норкиной
Пока мир отстаивает права чернокожих, в ЮАР насилуют и убивают женщин
Мир. Новости мира
Пока мир отстаивает права чернокожих, в ЮАР насилуют и убивают женщин
Российский шоу-бизнес
Сергей Гармаш встретится с семьей погибшего Сергея Захарова
Российский шоу-бизнес
Федосееву-Шукшину срочно госпитализировали
Василий Амирджанов "Десантник" Киркоров вызвал ментальное цунами Василий Амирджанов Усам Оздемиров Венчурный капитал: кому успех, кому провал Усам Оздемиров Руслан Веснянко Донбасский тупик "нормандского формата" Руслан Веснянко
Комментарии
Дмитрий Дёмушкин: дело ﻿Платошкина — чисто политическое
В Госдуме не поддержали идею о сокращении новогодних каникул
Россияне отказываются от отдыха в Крыму из-за высоких цен
Ливанов оценил письмо в поддержку Ефремова
Ливанов оценил письмо в поддержку Ефремова
Ливанов оценил письмо в поддержку Ефремова
Путин написал разоблачающую статью о Второй мировой
Путин написал разоблачающую статью о Второй мировой
Глупеем ли мы с возрастом
Ливанов оценил письмо в поддержку Ефремова
Президент России ответит на вопросы россиян после 1 июля
Глупеем ли мы с возрастом
Арабские Эмираты "замахнулись" на Марс
Путин написал разоблачающую статью о Второй мировой
Древние люди употребляли в пищу змей и ящериц
Актер важнее курьера: "элита" встала на защиту Ефремова
Актер важнее курьера: "элита" встала на защиту Ефремова
Киркорова пригласили в Парк Горького на День ВДВ
Киркорова пригласили в Парк Горького на День ВДВ
В РФ может появиться 20 миллионов безработных
Киркорова пригласили в Парк Горького на День ВДВ
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ