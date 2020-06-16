Михеев: цифровизация позволит анонимно управлять миллиардами людей

О том, кто и зачем проталкивает идею о всеобщую цифровизацию, а также об отношении к ней ФСБ рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой политолог Сергей Михеев.

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Параллельная власть

— Сергей Александрович, вы сказали, что всеобщая цифровизация связана с опасностью появления параллельной власти, не имеющей никакого отношения к нашим национальным интересам. Что вы имеете в виду?

— У нас все вокруг только про обнуление сроков и говорят, а на самом деле это дело второстепенное. В действительности проблема XXI века состоит в том, что появляется такая власть, которую никто не выбирал и никто не назначал и которую никто не видит, и про которую никто даже не знает, как ее зовут. У нее нет и не будет имени.

Появляется целая группа людей, о которых вы ничего не будете знать. Эта группа, совершенно не засвечиваясь в публичном пространстве, получает возможность управления миллиардами людей.

Вот в этом реальная проблема. А мы все топчемся на одной и той же цирковой арене: Путин или не Путин, Путин или Путин?

Есть серьезные вопросы к тем, кто проталкивает всеобщую цифровизацию. Я считаю, что внутри России и нашей власти действуют агенты некой глобализаторской элиты.

Почему Путин этого не понимает или не замечает, тоже вопрос, в том числе к его окружению. Возможно, он этих вещей до конца просто не осознает. Может быть, его дезинформируют, а может быть, есть другие причины.

Проблема в том, что я не вижу среди тех, кто считает себя оппозиционером, кого-либо, кто мог бы изменить концептуальный взгляд на эти вещи. Вот, например, внедряется единый регистр сведений о населении и тому подобное. А как вы думаете, если к власти придет кто-нибудь — дальше называйте фамилию любого оппозиционера, — он откажется от этого? Думаю, что нет, потому что это на самом деле очень удобно. Вы обязательно будете этим пользоваться, если вы верите не в Бога, а верите:

в деньги,

в "цифру",

в эффективность управления.

Была бы сейчас советская власть — она бы на сто процентов пользовалась цифровыми технологиями, методами цифрового контроля. Посмотрите на Китай. Говорят, что в Китае очень удачный социализм. Они впереди планеты всей в плане использования "цифры". Посмотрите на США, Великобританию или Европу — они тоже этим пользуются.

А что надо, для того чтобы на самом деле переосмыслить эти вещи? Нужна глубокая вера в Бога. Если ее нет, то все остальное: ломание копий вокруг денег, законов — не имеет никакого смысла, потому что все равно вы в итоге придете к тому же самому, к "цифре". Будете использовать те же самые вещи, только немножко под другим соусом.

Вопрос безопасности

— Если возвращаться к более понятным для наших зрителей вещам, то отмечу, что, помимо всего прочего, возникает вопрос банальной безопасности. Вот сейчас представители ФСБ очень тонко и очень слабо пытаются что-то возразить против единого регистра и иже с ним: мол, как всеобщая цифровизация повлияет на безопасность? Хочется сказать в ответ: а где вы раньше были, когда все эти предложения проходили экспертизу в администрации президента? Там же есть правовое управление, в котором все законопроекты проходят экспертизу, перед тем как подаются в Госдуму. Где вы раньше были, когда этот закон проходил три чтения? О чем вы думали?

Этот вопрос, кстати, для любителей плести интриги на тему того, кто влияет на Кремль. У нас есть распространенная точка зрения, что у власти стоят спецслужбы, КГБ и так далее. Я что-то не вижу их у власти, если честно. Вот я у наших спецслужб хочу спросить: вы где были все это время? Ваша контора проспала Советский Союз, вы и Россию так же проспите. Почему совершенно посторонние люди давно заправляют балом и лезут везде, где их не просят? Занимаются деньгами бухгалтера, по большому счету, но при этом пытаются вмешиваться во все остальное:

в образование,

в медицину,

в культуру и так далее.

Якобы все они знают. Что они знают? Они присвоили огромные деньги, считают себя частью мировой банковской элиты и думают, что теперь на все имеют право. А вы где были? У вас погоны на плечах. Вы должны были следить за всем происходящим. Вы что-нибудь по поводу цифрового контроля говорили кому-нибудь? Вы что-то пытались сделать? Когда закон уже прошел три чтения — вы решили высказаться против. Долго запрягаете. Как вы упустили Советский Союз, так и Россию упустите со всеми вашими бесконечными играми, войнами разных элитных группировок и всем остальным.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова