Политолог: систему всеобщего контроля выдают за технологический прорыв

Об истинной подоплеке всеобщей цифровизации и о ее потенциальной опасности для граждан рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой политолог Сергей Михеев.

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Зачем нужен единый регистр

— Сергей Александрович, сегодня президент должен подписать законопроект о создании единого регистра сведений о населении. Он уже принят Госдумой. То есть самые разные сведения о людях будут собраны в единую базу. Мы и так все под колпаком, но создание регистра — это уже чересчур. Причем непонятно, насколько этот регистр будет защищен и не будет ли он использован в неправовых целях. Прокомментируйте, пожалуйста.

— Я против всех цифровизаторских законов в России, против любых цифровизаторских инициатив московской мэрии. Я против всех тех вещей, которые сейчас выдают за технологический прорыв. Вот это важно. Я считаю, что существует следующая ситуация.

Есть попытка необходимость технологического прорыва подменить введением всевозможных цифровых способов общения, то есть создать государство в кармане (вопрос, в кармане у кого) и выдать это за технологический прогресс.

Здесь у меня конкретный вопрос к президенту Путину, потому что у меня такое впечатление, что Владимир Путин выступает с тезисом: в XXI веке России нужен технологический прорыв, и это залог успеха. Согласен с этим тезисом. Однако смотрим, что же конкретно происходит дальше.

У меня есть очень стойкое ощущение, что появилась группа людей, в первую очередь связанных с банковским бизнесом, финансами. Это условные коллективные Грефы или Собянины и те, кто их окружают. Они хотят подменить реальный технологический прорыв внедрением средств цифрового контроля.

В реальности технологический прорыв — это в первую очередь производство высокотехнологичной продукции:

самолетов,

космической техники,

средств связи,

компьютерных технологий и прочего.

А вся вот эта дистанционная удаленка и удаленная дистанционка, цифровые пропуска — это никакие не высокие технологии и никакой не технологический прорыв. Это попытка определенной группы людей выдать за технологический прорыв на самом деле некие инициативы, которые помогают им контролировать людей:

в лучшем случае помогают собирать налоги,

в худшем случае просто помогают им обустраивать собственные дела, включая работу с банковской клиентурой, привлечение финансов в свои коммерческие проекты и прочее.

Что скрывает "цифра"

— Но это на поверхности, а если посмотреть глубже, то можно увидеть, что все происходящее гораздо важнее, чем просто деньги, потому что деньги — это инструмент. Вопрос в том, что именно заставят делать с информацией эту группу людей. Вопрос в глубинной несуверенности, несамостоятельности и ненациональности всех тех, кто сегодня считает себя и правящим классом, и оппозицией, потому что цифровизация в значительной степени идет от убеждения в том, что существующие на Западе передовые технологии по управлению обществом обязательно должны быть внедрены в России. Это на самом деле глобализация в головах огромного количества людей в нашем правящем классе, которые убеждены в том, что это и есть правильный ход истории, это и есть будущее. Абсолютно сектантское, околорелигиозное убеждение.

Это сектанты, фанатики цифровизации, которые считают, что за счет нее мир изменится настолько, что будет достигнуто движение вперед, прогресс. За этим стоит только масонство XXI века. Новые технологии скрытого управления — вот что они считают правильным.

Вот во что они верят. Но самое плохое, что в это же верят и те, кто им противостоит. Все верят в "цифру", в технический прогресс. Все убеждены в том, что передовые технологии и коммуникации решат огромное количество проблем. И очень большое количество людей убеждены в том, что все происходящее на Западе — это правильно. Одна из наших главных проблем — несуверенность сознания. Все остальное, в том числе деньги — это ерунда, потому что сами по себе деньги никаких проблем не решают.

Деньги не помогут, если в голове абсолютное убеждение в никчемности собственной национальной традиции, в обязательной необходимости копировать то или иное, пятое или десятое.

Поэтому все цифровизаторские законы у меня лично вызывают в лучшем случае подозрение, а в худшем — отторжение. Кроме всего прочего, есть вопрос безопасности. Здесь несуверенность только закрепляется. Огромное количество цифровых инициатив связано с использованием зарубежного программного обеспечения, всевозможных платформ, с необходимостью выхода в международную сеть Интернет и с опасностью появления параллельной власти, при этом никакого отношения к национальным интересам не имеющей.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова