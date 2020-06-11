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Автор Инна Новикова

Сергей Михеев: обсуждать Путина – это уровень обывателей на кухне

Общество

О том, почему вопросы о Путине и олигархах являются обывательскими, об истинной цели России и о вторичности денег рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой политолог Сергей Михеев.

Читайте начало интервью:

Обывательские разговоры — путь в никуда

— Идеальных стран действительно нет. И в Америке все совсем неидеально. Тем не менее вы как-то принижаете значимость денег. У нас сейчас проблема жесточайшего расслоения общества: олигархи стали богаче, бедные стали нищими, а средний класс начинает становиться бедным. Поэтому вопрос денег очень важен. Кстати, Песков в связи с аварией в Норильске сказал, что не будет никакой национализации "Норильского никеля", который стал частной собственностью в результате залоговых аукционов. У нас очень много сырьевых компаний, они не отдадут активы. Сомневаюсь, что у президента и его команды хватит сил и средств на то, чтобы это сделать. Но иначе ничего не изменится.

— Странный разговор. Вы хотите, чтобы я спустился на уровень Навального? Мне это неинтересно. Зрители хотят, чтобы Михеев сказал так: олигархов надо расстрелять, чиновников повесить, Путина свергнуть. И тогда я понравлюсь зрителям? Я не собираюсь никому нравиться. Мне интересны гораздо более масштабные вещи, чем разговоры в стиле:

  • вот есть нормальные страны, а есть ненормальные,
  • вот есть нормальные президенты, а есть Путин и так далее.

Мне это неинтересно, потому что на самом деле это уровень обывательских разговоров на кухне. Что касается вопросов по поводу Путину, то я не депутат Госдумы, не чиновник, не адвокат Путина, не член "Единой России" и не работаю в Кремле. Позовите какого-нибудь члена "Единой России" и задавайте ему эти вопросы.

На самом деле действительно надо менять систему хозяйствования в России. Многие заявляют: олигархи Путину ничего не отдадут. А какой способ вы предлагаете? Одни говорят: надо вернуть Сталина. Сталин у вас в холодильнике сидит? Так верните его! Другие говорят: надо вернуть Советский Союз. Каким образом? Советский Союз огромное количество людей не воспринимало и не воспринимает и не собирается его возвращать. Тогда что надо сделать?

По большому счету, у всех людей, которые чем-то недовольны, действительно работающих рецептов нет.

Я высказываю собственное мнение. Оно касается более долгосрочных вещей, а вы все хотите свести к Путину. Как вы относитесь к президенту? Путин или не Путин? Да мне это безразлично, вот в чем дело. Или говорят: все деньги у олигархов. Деньги всегда были у кого-то, и всегда кто-то один будет богаче другого. Является ли это поводом для того, чтобы оторвать ему голову? Например, я богаче кого-то, а кто-то богаче меня. Значит, тот, кто беднее меня, имеет право оторвать голову мне, а я имею право оторвать голову тому, кто богаче? А дальше что? Это же тупик. Я считаю, что это сведение как раз на кухонный уровень людей, у которых молоко убежало, а они про политику разговаривают. Это путь в никуда, вот в чем дело.

Для чего существует Россия

— Вся история человечества — это дележка территорий и дележка богатств.

— Я к дележке территорий и дележке богатств никакого отношения не имею. И у меня другой взгляд на вещи. Я не считаю, что история человечества сводится к дележке богатства. Я считаю, что на самом деле она основана на гораздо более глубоких вещах. И если Россия существует на белом свете, то точно не для того, чтобы постоянно делить чьи-то деньги. Россия существует для гораздо более серьезных метафизических целей. Меня не волнует, у кого именно деньги, потому что если отнять их у одних негодяев и отдать другим, ничего не изменится. Люди считают, что если изменить принцип распределения денег, то исчезнут:

  • измены,
  • ложь,
  • предательство.

Вы правда так считаете? Коммунисты тоже думали, что все изменится. Ничего не изменилось. Человек каким был, таким и остался.

Меня лично гораздо больше волнует то, что наша элита в значительной степени — это люди глубоко бездуховные, абсолютно неверующие ни во что и глубоко убежденные в никчемности исторической традиции моей страны.

Вот это важно. А деньги — это вторично. Отберите деньги у одного условного олигарха и отдайте условному человеку, у которого сейчас денег нет. Это не изменит практически ничего.

Что касается примеров других стран, где средний класс беднеет, то нет страны, в которой этого не происходит. А что делать? Если мы сами включились в эту систему, куда нам деваться? Вот все плачут: нам нечем отдавать кредиты. А вас кто-то заставлял их брать? Поймите, что на самом деле все зависит от конкретных людей. Люди сначала сами себя дали обмануть, влезли в это по уши, а теперь жалуются, что не могут вылезти. Так вы сами влезли туда.

Вы сами хотите больше иметь, красивее жить, поэтому берете деньги в долг и не можете их отдать.

Вот эти вопросы, на мой взгляд, гораздо глубже, чем проблема, у какого именно олигарха какие деньги.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова

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Темы политолог элита россии сергей михеев владимир путин алексей навальный
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