Политолог Михеев: формулировки многих поправок должны быть жестче

О том, насколько обязательно проведение голосования по поправкам в Конституцию и почему регулярные президентские выборы не самый лучший вариант для нашей страны, рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой политолог Сергей Михеев.

"Необязательное" голосование

— Сергей Александрович, 1 июля состоится общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Кстати, продажа электронных копий Конституции выросла за 2020 год в четыре раза. Понятно, что сейчас ситуация нестандартная, и голосование будет удаленным. Насколько такое голосование будет правильным, справедливым? Как вы оцениваете эту ситуацию?

— Во-первых, я не очень понимаю, как электронное голосование будет верифицироваться. Как понять, что это действительно реальный человек и он реально проголосовал? Хотя известно, что в некоторых странах мира электронное голосование практикуется, у нас такого не было, и я не очень понимаю, как будет осуществляться процесс. Так как пояснений по этому поводу недостаточно, то трудно судить, насколько это будет верифицируемо и насколько объективно.

Во-вторых, ситуация вокруг голосования довольно странная, потому что в принципе по закону Путин мог вообще не выносить все это на голосование. Само по себе данное голосование имеет не очень понятный статус:

это не референдум,

это не выборы.

Пока не очень ясно, что именно будет зависеть от итогов голосования. Очевидно, Путин решил придать этим поправкам некую легитимность. Плюс ко всему, я думаю, здесь есть технология, которая касается следующего момента.

Если кто-нибудь захочет в дальнейшем отменить поправки, то, поскольку они были приняты голосованием, придется снова проводить голосование, то есть это затруднит отмену.

При этом голосование не является обязательным. Например, на каких условиях голосование будет признано состоявшимся? Если проголосует за больше 50% или как? Никакого закона, регулирующего данное голосование, нет. По крайней мере, я о нем не знаю. В значительной степени предстоящий процесс можно назвать консультативным голосованием, решение по которому может выноситься без жесткой привязки к имеющимся законам. Видимо, если проголосует за больше половины, то будет считаться, что народ поправки одобрил.

К самим поправкам отношусь позитивно, потому что все они важны для будущего страны. Я тоже отсылал свои предложения, когда обсуждались поправки.

Считаю, что многие формулировки должны быть гораздо жестче. Можно было бы внести поправку, что недра принадлежат народу. Другой вопрос, что тогда последует необходимость пересмотра всей системы экономики, системы хозяйствования в России. Считаю, что более четкой и определенной должна быть поправка по русскому народу как государствообразующему. Но там найдена очень гибкая формулировка. Ладно, пусть будет такая.

Надо ли было писать новую Конституцию? Я не очень хорошо разбираюсь во всех этих юридических тонкостях, но ясно, что новая Конституция — это процесс на годы. И многие вещи могли бы за это время зависнуть, и ситуация могла измениться.

Самая скандальная поправка

— Понятно, что самой скандальной является поправка про обнуление. Ее внесение в значительной степени изменило ситуацию, потому что другие поправки крайне важны, на мой взгляд, для будущего десятилетия, а поправка про обнуление касается конкретного человека в конкретной ситуации. Причем непонятно, будет Путин ею пользоваться или нет, но в целом она испортила ощущение от происходящего. Хотя, с другой стороны, я не сторонник демократии и не верю ни в какие избирательные механизмы и прочее.

В общем и целом для России выборы каждые четыре года нового человека — это равно смертному приговору, потому что на самом деле проблемы такого масштаба, которые стоят перед страной, ни за четыре года, ни за восемь лет решить невозможно.

И это совершенно очевидно. То есть возможен один из двух вариантов:

один человек, максимально долгое время определяющий курс;

монолитный правящий класс, у которого есть консенсус по поводу внешних интересов, внутренней политики и который придерживается приоритета национальной стратегии как таковой. И тогда можно менять людей.

Если же каждые четыре года или восемь лет будут меняться команда и идеологическая концепция развития, то для России это полный крах. Не знаю, понимали ли это те, кто когда-то принимал Конституцию.

Поправка про обнуление воспринимается достаточно скандально, это правда. Но не могу сказать, что она абсолютно неоднозначная. Я лично сторонник монархии, но понимаю, что она невозможна и бессмысленна в нынешних исторических условиях.

Считаю, что управление страной одним ответственным человеком, которому не надо ничего воровать и которому вообще не надо решать собственные проблемы, — это один из лучших вариантов, возможных в нашей действительности.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова