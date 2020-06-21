Политолог Сергей Михеев: Америка – империя лжи

О причинах кризиса в американском обществе, о кардинальном отличии русского мировоззрения от американского и о фундаменте западного благополучия рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой политолог Сергей Михеев.

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Две причины кризиса

— В США ужасная ситуация с коронавирусом. И на фоне огромных показателей заболеваемости коронавирусом у них начались беспорядки чуть ли не на уровне гражданской войны. Я посмотрела два видео. На одном из них белые подходят и целуют ботинки афроамериканцам, а на другом видео огромное количество белых просят прощения за расизм, стоя на коленях перед афроамериканцами. При этом я так понимаю, что индейцы, 90 % которых сжили со свету, тут вообще не упоминаются, хотя они гораздо сильнее пострадали от расизма. Когда я это увидела, то поняла, что это все, конец. Я не знаю, что происходит в этом государстве, что происходит в головах руководителей и простых людей. При этом толпы мародеров. Это просто кошмар. Как вы это оцениваете?

— Начнем с того, что афроамериканцы — это негры, если говорить по-русски. У вас своя позиция, у меня своя. Вам больше надо изображать толерантность, а я совершенно в этом не нуждаюсь. В слове "негры" ничего оскорбительного не вижу, потому что никто не отменял научного определения "негроидная раса" и не существует афроамериканской расы.

Америка получает сейчас то, что сеяла по всему миру. Они применяли везде разрушающие технологии, делают это сейчас и будут продолжать дальше. Сейчас они стали жертвой того, чем они обычно занимаются в других странах мира, потому что американская элита заигралась в свою избранность. Им стало казаться, что у них нет проблем в этом мире, им все подвластно, поэтому они могут у себя дома куролесить как хотят. Нынешняя ситуация является следствием двух явлений.

Во-первых, явление глубинное: Америка построена на крови рабов, которых вывезли из Африки, и индейцев, которых приехавшие европейцы просто уничтожили. Индейцы работать особо не собирались, как-то они к этому не были приспособлены, а черные рабы трудились.

На самом деле благополучие Америки, которым многие у нас так восхищаются, построено на горах трупов и море крови. Как и всего Запада. Запад пятьсот лет грабил планету, устраивая себе колонии по всему свету.

А потом все говорят: смотрите, какие они умные, как они хорошо живут. Правда, Европа расплатилась за это двумя мировыми войнами, а Америка отсиделась у себя на материке. Так вот благополучие Запада, которым у нас любят восхищаться, построено на крови и страданиях огромного количества людей.

Во-вторых, то, что Америка подает в рекламных буклетах как преодоление расизма, в реальности таковым не является. Все разговоры о том, что расовая проблема изжита, являются ложью. Это никогда не соответствовало действительности. Другой вопрос, что американцы врали всему миру и самим себе, что у них эта проблема решена, и пытались себя ставить в пример. На самом деле нынешние события, как и проблемы с коронавирусом, с мигрантами, показывают, что многие американские механизмы решения проблем не работают. То, чем они хвалились, то, что у нас их сторонники здесь всячески пропагандировали, не работает в кризисной ситуации, и это при том, что кризисная ситуация не такая уж горячая.

Страна лжи

— Посмотрите, ведь Америку никто не трогает. На нее совершенно никто не влияет извне. Например, в нашей стране все основные кризисы связаны в большей степени с влиянием внешних факторов:

развал Российской империи в 1917 году,

распад Советского Союза в 1991 году.

Во многих других странах дела обстоят так же. А вот Америке вообще никто не угрожает, никто на нее не давит, никто не влияет. И тем не менее случился такой серьезный кризис, в том числе потому, что ложь является основой жизни в Америке. Мы тоже (особенно с перестроечных времен) любили говорить: посмотрите, мы ничем не отличаемся, они такие же люди, как и мы. Да, наверное, условный русский или условный россиянин и условный американец могут быть друг на друга похожи, особенно если сядут и выпьют водки. Но чем отличается русское, российское мировоззрение от американского? Есть кардинальное отличие. Там ложь является легитимным способом достижения успеха. И никто этого не стыдится на самом деле. Если вы соврали, и это привело к вашему карьерному росту и увеличению благосостояния, это хорошо.

Америка — это империя лжи. Сущность Америки — успешно лгать друг другу по любому поводу.

Именно поэтому Америка так всех превзошла в следующих областях:

искусстве производства информации,

создании информационных форматов,

рекламе,

искусстве продаж,

искусстве социального управления,

адвокатуре и во многом другом.

Адвокат — самая распространенная профессия в Америке. Кто такой адвокат? Тот, кто убедительнее докажет свою позицию. А очень часто тот, кто просто убедительнее солжет. Для русских ложь до сих пор является понятием отрицательным, если кого-то поймали на откровенной лжи, это фактор позора, а в Америке ложь давно стала образом жизни.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова