Политолог Михеев: президент – коллективное отражение своего народа

О главном источнике проблем российских граждан, о первичности сознания и о последствиях подражания западным странам рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой политолог Сергей Михеев.

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Сознание определяет бытие

— Сергей Александрович, цифровизация действительно пугает. У меня такое ощущение, что вся эта история в Москве с пропусками и прочим не столько про безопасность, сколько именно про цифровизацию и тотальный контроль. Получается, что есть часть людей, которым можно быть на улице, и часть людей, которым нельзя, поэтому они должны просить разрешения, чтобы погулять в парке.

— Все это происходит от страшной вторичности и комплекса неполноценности практически всего населения России, которому внушили, что оно никуда не годится. Посмотрите, сейчас мы ругаем Собянина и его команду за внедрение цифровых пропусков и прочего. Но разве само население, которое сегодня настроено критично к власти, не этим же самым бредило? А разве всякие лидеры оппозиции не ставили постоянно в пример западные страны? Эти так называемые думающие люди со светлыми лицами все время ставят в пример Запад нашим властям. Вот наши власти и берут пример с Запада. Какие теперь претензии?

Я хочу, чтобы до людей дошло наконец, что вопрос денег вторичен, а первичен вопрос сознания. К сожалению, у всех нас до сих пор в голове сидят идеи исторического материализма о том, что будто бы бытие определяет сознание.

В реальности сознание определяет бытие.

А вам всем внушили, что якобы деньги важнее всего: вот как деньги разложишь, так все и будет. Трудность в том, что деньги бесполезны, как их ни раскладывай. Если у вас с сознанием проблемы, вы все равно придете к тому же самому, потому что наши власти сейчас делают ровно то, в чем их упрекали долгое время разного рода оппозиционеры, в том числе прозападные.

Вы хотели, чтобы они подражали западным технологиям управления обществом — они им подражают. Вы хотели, чтобы они внедряли передовые цифровые технологии в жизнь — они их внедряют. Причем на самом деле у нас пока это внедряется в гораздо меньшей степени, чем в США, где после катастрофы с башнями-близнецами был установлен просто тотальный контроль. И в гораздо меньшей степени, чем в Европе. Насколько я знаю, первой в мире по числу камер на душу населения является Великобритания. Не Китай, как это многим кажется, а Великобритания.

Вы же хотели, чтобы мы были похожи на Запад, друзья мои, вот мы и становимся на него похожими.

Вы думали, что будет так: все хорошее российское останется, а к нему еще прибавится все хорошее западное. Это и есть обывательщина, дилетантство.

Это и есть неспособность разбираться в ситуации и вникать глубоко в суть вещей и явлений. Вы думали, что у нас будет все самое лучшее, а все негативные эффекты останутся где-то у них, на Западе, потому что вы так хотите.

Хочу то, не знаю что

— Да, мы хотим как лучше. У нас так обычно и получается, Сергей Александрович: хотим как лучше, а получается как всегда.

— Нет-нет, неправда. Все не хотят как лучше, потому что у них нет понятного образа того, что значит лучше, потому что десятки миллионов наших сограждан постоянно друг другу повторяют: вот смотри, как там, а у нас такого нет. Так вот теперь у нас наконец многие вещи стали, как там. Чем вы снова недовольны? Я же отлично помню перестройку и конец 1980-х. Это все то же самое.

Друзья мои, пока вы за свою голову не возьметесь и не поймете, что вы или будете сами собой, или не будете никем, ничего не изменится.

Выберете или назначите другого президента, или свергнете этого, а другого поставите — он будет абсолютно таким же, какими являетесь вы. Он ваше зеркало, ваше коллективное отражение.

На самом деле все то, что сейчас ставят в упрек Собянину, — это то, что в упрек властям некоторое время назад в виде отсталости ставили многие наши недовольные граждане. А сейчас смотрите, Москва — одна из первых по уровню компьютеризации, цифровизации и так далее. И это признают американцы, европейцы и прочие. И мы этим гордимся, и власти этим гордятся. Разве не этого вы хотели?

В том-то и дело, что вопрос несуверенности, вторичности, комплекса неполноценности является главным, а все остальное является следствием. Я в разное время общался со многими представителями наших властей предержащих, и я вас уверяю, большинство из них такими сложными сентенциями, как я пытаюсь сейчас излагать (хотя я излагаю довольно просто), не заморачиваются. Многие из них бездумно подражают. Вы будете удивлены, но они всего лишь люди. Они просто подражают и тоже считают, что то-то и то-то надо сделать, потому что:

так модно,

так делают на Западе,

все же ставили нам в упрек — вот мы и сделали.

Вот Собянин не понимает, чего вы хотите от него. Вы же хотели, чтобы везде был Wi-Fi — он сделал. Вы хотели, чтобы везде были розетки — он сделал. Вы хотели, чтобы Москва была похожа на европейские города — он сделал даже лучше. Я считаю, что Москва сейчас выглядит лучше, чем многие европейские столицы. Так чем вы недовольны? И многие ставят в пример Китай. Вот у нас этот контроль сейчас стал, как в Китае. Опять вам не так. Вы сами не знаете, что вам надо.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова