Политолог Сергей Михеев: вакцины ВОЗ приводили к бесплодию

Об идентичности народа и власти, о чипировании и возможных последствиях вакцинирования рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой политолог Сергей Михеев.

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Кукловодов не видно

— Люди не понимают самых простых вещей, что они имеют точно такую власть, которой достойны. Все эти власти предержащие — это вчерашние Пети и Васи из одного с нами двора. Это до 1917 года у руля стояли графья да князья, которые веками жили отдельно от простого народа. Та эпоха прошла. Все сегодняшние чиновники — это и есть простой народ. Просто вчера они поднялись из грязи в князи. А еще позавчера они были такими же, как и вы. Поэтому них в голове то же самое, что и у вас. Тогда как у всех вас в голове то же самое, что у Путина, Собянина и у всех остальных. Они — это вы, а вы — это они. Вот в чем проблема!

Проблема чиновников и простых россиян в первую очередь:

в отрицании самих себя;

в ненависти к собственной стране, к своей истории;

в нежелании думать;

в неспособности что-то понимать;

в постоянном, вечном подражательстве, комплексе неполноценности и постоянном кивании куда-то, где якобы лучше, и поэтому нам тоже надо сделать так.

Вот в чем беда. Чиновники многие вещи делают, особенно не задумываясь. Им сказали, что так надо, так модно, и они выполняют. К этому прибавляется денежный фактор. Многие новинки начинают запускать просто потому, что надо деньги освоить. Деньги осваивают, и у чиновников есть убеждение, что хорошо — это значит дорого. А вот уже этим пользуются более хитрые люди.

В свое время депутат Госдумы Павел Милюков спросил о действиях российского правительства в годы Первой мировой войны: "Что это, глупость или предательство?"

Я вам так скажу: предательство всегда пользуется чьей-то глупостью, а глупость бывает хуже предательства.

Поэтому у нас на самом деле многие вещи делаются не от большого ума, включая поступки чиновников и властей предержащих. А вот тех, кто этим руководит, чаще всего вообще не видно. Кукловоды остаются за кадром. А те, кем они руководят, — это марионетки, они всегда на виду.

Чипирование: правда или вымысел

— Сегодня Билл Гейтс заявил, что не планировал внедрять вместе с вакциной чип. Эти глупые домыслы даже не надо комментировать. Я тоже считаю, что вакцина нужна, и нужно делать прививки от коронавируса.

— Кто поверит Билл Гейтсу, что он против чипирования? Он слишком часто обманывает. Его фирму "Майкрософт" постоянно уличают в том, что один ее продукт куда-то тайно отправляет данные пользователей, другой продукт за нами подсматривает.

Чипирование с помощью вакцины — это, может быть, и бред, но зачем московское правительство вывесило на сайте программу развития города до 2030 года, где упоминается про наноботов, которых будут вживлять в организм человека, чтобы они лечили его от болезней? В мэрии тоже сидят люди не семи пядей во лбу. Сначала наговорят ерунды, которой они насмотрелись в фантастических фильмах или наслушались у того же Билла Гейтса, а потом спрашивают: почему народ нам не доверяет? В программе "Москва-2030" написана на самом деле ахинея, но люди прочитали и в это верят.

Билл Гейтс не раз высказывался за мальтузианские идеи о сокращении населения. Но к вакцине от коронавируса основная претензия другая. Вакцина может оказаться непроверенной. Ее могут запустить в производство просто для того, чтобы:

сделать как можно быстрее,

выиграть конкурентную гонку,

начать ее продавать.

Тогда как побочные последствия выясняются годами, и с помощью денег от них не избавиться. Если, например, вы вакциной от коронавируса сделаете женщину бесплодной, то никаких денег не хватит, чтобы компенсировать ей моральный ущерб.

Известны случаи в Африке, когда в вакцинах, рекомендованных ВОЗ, находили препараты, которые влияют на репродуктивную деятельность.

Всем известен скандал в Кении, когда в вакцине, которую ВОЗ и ЮНИСЕФ стали колоть местным жительницам якобы от эпидемии атипичной пневмонии, нашли вещество, которое делает женщин бесплодными.

Вот и все. Билл Гейтс много раз говорил о необходимости сокращения населения. Отсюда и подозрения. Нет дыма без огня. Пусть он теперь оправдывается. Тот факт, что он оправдывается, уже говорит о том, что многие обвинения, которые ему предъявляют, на самом деле правда. Иначе бы просто-напросто промолчал.

Надо быть умнее, думать о том, что вы делаете, и, главное, надо стать самим собой.

Надо избавиться от жуткого комплекса неполноценности, который постоянно заставляет нас обезьянничать.

На Западе сделали — и мы хотим. Вот если мы так же сделаем, как они, значит, мы тоже будем якобы прогрессивными. Не в этом дело.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова