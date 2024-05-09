Депутат раскрыл секрет, как сократить налоги с помощью одной справки, не дожидаясь конца года

Россиянам рассказали о возможности экономить на налоге с доходов на работе

0:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

Если оформить налоговый вычет через работодателя, это позволит уменьшить или даже аннулировать налоговую нагрузку на доходы и увеличить сумму к получению зарплаты.

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Депутат Никита Чаплин уточнил, что для этого необходимо оформить справку о праве на вычет через сайт ФНС, которая затем автоматически отправляется работодателю. Этот метод позволяет экономить на налогах сразу, без необходимости ожидать конец года для подачи декларации, сообщает "Российская газета".

Однако, есть ограничения: вычет можно получить только в течение года, в котором он применяется, и необходимо оформлять новое уведомление при смене работы или когда работодатель использует упрощенную систему налогообложения.