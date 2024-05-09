Семена льна: польза для здоровья и рецпт приготовления настоя

Названы полезные свойства семян льна

1:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вкус семян льна насыщенный, с яркими нотками орехов и масла, чем-то напоминает пшеничные отруби. При этом они отлично сочетаются и со сладкими блюдами, такими как мюсли или каша, и с пикантными бутербродами с авокадо или сыром.

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В чем польза льняного семени для организма

Польза для здоровья заключается в том, что продукт богат клетчаткой и омега-3 жирными кислотами.

Всего одна столовая ложка молотого льняного семени содержит 2 г полиненасыщенных жирных кислот (в том числе омега-3), 2 г пищевых волокон и 37 калорий.

Благодаря льняному семени можно улучшить пищеварение и распрощаться с запорами.

Что важно знать, если принимать семена льна каждый день

Употребление льняного семени может привести к обострению хронических заболеваний мочеполовой системы, так как отвар из него обладает мочегонным эффектом. Не стоит принимать продукт в больших количествах — в семенах содержится цианид, который вызывает серьезное отравление.

Как правильно жевать семена льна

Вместо того, чтобы жевать, допустимо предварительно измельчить их в кофемолке.

Залейте кипятком одну чайную ложку семян и дайте настояться от получаса до часа. Во время процесса можно периодически взбалтывать настой. После этого следует выпить жидкость (она будет похожа на жидкое желе), а семечки пожевать и съесть.