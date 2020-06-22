Политолог Сергей Михеев: черный и белый расизм не лучше друг друга

О взаимной лжи белых и черных американцев, об их отношении к беспорядкам и о влиянии на кризис предвыборной борьбы в США рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой политолог Сергей Михеев.

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Что скрывает ложь

— Сергей Александрович, вы сказали, что в Америке лгут все. Но как объяснить это унижение с коленопреклонением и целованием ботинок?

— Глобальная ложь по поводу плавильного котла наций, по поводу того, что Америка — страна гармонично уживающихся мигрантов и так далее, периодически вскрывается, и тогда на поверхность выходит правда, потому что за ложь все равно надо платить, и никакие миллиарды в данном случае не помогут. Это и есть высшая справедливость, если хотите.

Лгут при этом все, вы совершенно правильно подметили. Власти лгут, что у них нет проблем с расизмом и на самом деле в Америке все прекрасно.

Негры лгут совершенно откровенно, что якобы мстят за многовековое рабство и этого задушенного Флойда, между прочим, пятикратно судимого. Они лгут, потому что им абсолютно безразличен этот Флойд. Может быть, многие из них даже рады, что его убили, потому что это дает возможность заниматься беспределом.

Негры лгут, что против расизма, потому что они проявляют со своей стороны черный расизм. На самом деле черный и белый расизм ничем не лучше один другого.

Эти негры такие же расисты, как те плантаторы, которые эксплуатировали их предков. И ничем они не лучше. Многие из них живут совершенно сознательно по этим социальным установкам. Они живут бандитизмом и рады тому, что начались беспорядки.

Белые тоже лгут, что якобы здесь вопрос не в расизме и не в неприязни, а всего лишь в полицейском беспределе. На самом деле они не любят негров и не любят все то, что с ними связано. Если бы была возможность, белые точно так же угнетали бы черных, как и те плантаторы, которые были их предками.

В Америке абсолютно все пронизано ложью. Лживыми являются и эти вставания на колени и целования ботинок, потому что это тоже от глупости. Не от честности, а от страха. Это не столько унижение, сколько самоунижение. Существует понятие стокгольмского синдрома: когда людей берут в заложники, и они начинают сочувствовать тем, кто взял их в заложники. Они начинают сочувствовать бандитам. А тем, кто их пытается освободить, они не доверяют, и сопротивляются освобождению. Это самоунижение, которое на самом деле никаким раскаянием не является. Это просто страх и непонимание, что делать дальше.

Таковы глубинные причины американского кризиса.

В преддверии выборов

— Есть еще одна причина происходящего, усугубляющая все это, — конкретная конъюнктурная ситуация с президентом Трампом и предстоящими президентскими выборами. Все прекрасно понимают, что на самом деле эти волнения усиливаются из-за предвыборной ситуации, потому что и та, и другая сторона, вместо того чтобы успокаивать, только подогревает беспорядки:

Демократы провоцируют черных, врут им, манипулируют их мнением, для того чтобы сделать ситуацию как можно более тяжелой, чтобы Трамп проиграл предстоящие выборы. Трамп на самом деле тоже не торопится утихомиривать черных, потому что понимает, что чем больше черные будут беспредельничать, тем больше сплотится его белый электорат.

То есть проблема в противоборствующих элитных группировках внутри штатов.

Я говорил о важности консенсуса в элите, отвечая на ваш первый вопрос в самом начале интервью. Консенсус в элите долгие годы держал Америку и позволял спокойно менять президентов, независимо от того, кто они такие и к какой партии принадлежат. То есть можно было менять президентов, но при этом, по большому счету, ничего не менялось. Этот консенсус дрогнул с приходом Трампа. Американские элиты решили, что можно начать саморазрушительную борьбу друг с другом, не замечая того, что они таким образом ослабляют американское государство, разрушают консенсус в элитах, а значит, дестабилизируют обстановку в стране.

Кстати, косвенно в этом подыграли им мы. Конечно, хакеры здесь ни при чем.

Исчезновение с политической арены Советского Союза очень серьезно расслабило американскую политическую элиту.

Американская политическая элита решила, что так как внешних угроз больше не существует, никто им не угрожает, то внутри страны можно делать все что угодно. Апофеозом этого стала ситуация вокруг Трампа и то, что мы видим сейчас. Абсолютно забыв об окружающей действительности, потому что американцы не верят ни в какую угрозу ни со стороны Китая, ни со стороны России, правопреемницы Советского Союза, они решили, что можно у себя в стране заняться абсолютно саморазрушительной и беспощадной политической борьбой.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова