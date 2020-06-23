Политолог Сергей Михеев: Америка не образец, у нее масса проблем

О расшатывании государственности в США, крайней опасности вторичного сознания и о необходимости для России сделать правильные выводы рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой политолог Сергей Михеев.

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"Закусили удила"

— Раньше в передовицах "Правды" и других советских газет писали: империалисты закусили удила. Вот они их закусили, когда были выборы Трампа. Тогда впервые за много лет оказалось, что консенсус внутри правящего класса в Америке пошатнулся. И они сцепились в такой беспощадной схватке, так начали друг друга грызть, что только клочья вокруг летели. Это длилось четыре года. Я лично еще тогда, в избирательную кампанию, говорил: посмотрите, американская элита начала процесс саморазрушения, потому что способы борьбы друг с другом оказались настолько разрушительными для американской стабильности, что этого невозможно было не заметить. Но они не замечали. А почему они решили, что этого можно не замечать? Именно потому что фактор внешней угрозы исчез, его больше нет.

Сейчас мы видим, как противоборство элитных группировок на самом деле расшатывает саму по себе американскую государственность. Причем в этом процессе лгут все. Лжет Байден, который якобы симпатизирует погибшему чернокожему Флойду и даже приезжал на его похороны. Демократы, между прочим, подставили Сандерса. Он мог бы стать популярным среди анархистов, потому что разделяет левые настроения. А Байден ничем не лучше Трампа в глазах негров и ничем не лучше тех белых полицейских, которые задушили этого несчастного, пятикратно судимого Флойда. Лжет и Трамп.

В итоге американское общество сейчас — это один из выбросов лжи, которой оно перенасыщено. И между прочим, ложь была главным содержанием всего, что они экспортировали.

Здесь снова возникает важный для нас вопрос о вторичности. Посмотрите на то, что происходит:

в Европе,

в США.

Хватит им завидовать. Хватит на них равняться. Хватит обезьянничать и делать то, что делают они, повторять все за ними, потому что так мы очень быстро дойдем (между прочим, некоторые уже дошли) до разговоров типа: посмотрите, в Америке беспредел и погром, а у нас до сих пор нет. Чувствуете? Все повесились, и я повесился. Вот к чему ведет вторичность сознания. Мол, почему в России до сих пор нет массовых беспорядков, погромов, беспредела, когда в Америке, Франции, Англии уже есть? Давайте брать с них пример. Хочется сказать: вы что, больные люди? Причем это касается огромной массы наших граждан, которые подключились к мировым информационным процессам, а в реальности их мозг не способен справиться с анализом ситуации. Поэтому ими стало очень легко манипулировать.

Для нас один вывод из этого: Америка ни в чем не является образцом. У нее масса проблем.

Хватит жить рекламными плакатами. На самом деле ситуация в Америке крайне сложная.

Важно сделать выводы

Необходимо понять, что противоборство внутри правящего класса, беспощадное бодание элитных групп (в России этого хоть отбавляй), и выход за пределы осознания национальных интересов ведет к саморазрушению. Точно так же к саморазрушению ведет заигрывание с протестной субкультурой. На самом деле в США протестная субкультура, шоу-бизнес, вся эта левая интеллигенция развивалась несколько десятков лет. Вот и доразвивалась. Что касается чернокожих, у них свой шоу-бизнес. Они развивали несколько десятков лет субкультуру криминального мира. А у нас разве не так? Посмотрите на АУЕ и тому подобное.

Западные технологии перекочевывают в Россию, в том числе от абсолютного непонимания, что это ведет к разрушению.

Когда вы спрашиваете, что у них там будет и чем кончится, мне, если честно, вообще дела нет до того, что у них там будет, и абсолютно безразлично, чем у них все кончится.

Меня волнует, какие мы должны из всего этого сделать выводы. Именно это важно для России.

А чем кончится ситуация в США? Думаю, ее будут раскачивать вплоть до самых выборов. И выборы президента не уберут уже эти проблемы. Даже если Трампа или Байдена не будет у власти, все равно внутри Америки мы видим глубинный системный кризис. Его, наверное, можно затолкать внутрь на какое-то время, но последствия будут достаточно болезненными и долгоиграющими.

Для нас это еще один сигнал: все, хватит считать Америку образцом. Возьмем простой пример. Даже Европарламент выступил с петициями, осуждающими то ли беспредел полицейских, то ли погромы, то ли еще что-то — в данном случае неважно что. Россия молчит. А почему бы и нам не сказать что-нибудь по этому поводу? Почему бы нам не продемонстрировать свою позицию хоть каким-нибудь телодвижением? Мы молчим, оттого что наша элита — родом из 1980-1990-х. Она настолько сама привыкла верить в то, что Америка — это здорово, что не понимает даже элементарных вещей:

Америка никогда не была нам другом,

надо использовать любую возможность, чтобы продвинуть собственные национальные интересы.

А мы все ждем от них партнерского равноправия. Его никогда не было. Еще в 1985 году Вячеслав Бутусов спел: "Гудбай, Америка, мне слишком малы твои тертые джинсы". Хватит, снимите уже с себя эти тертые джинсы. Как они надоели!

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова