Средиземноморский салат из чечевицы с добавлением овощей, феты и оливок каламата: вкусное и сытное блюдо

Средиземноморский салат из чечевицы: простой рецепт

1:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот сытный салат из чечевицы идеально подходит в качестве вегетарианского основного блюда, но его можно подать и в качестве гарнира. Противораковый потенциал этого салата в средиземноморском стиле невозможно переоценить.

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Обратите внимание, что употребление слишком большого количества чечевицы, особенно если вы не привыкли есть много клетчатки, может привести к избытку газов. Регулируйте её количество в рационе. Чтобы избежать газообразования, также всегда запивайте еду водой. Диетологи рекомендуют съедать полторы чашки чечевицы и других бобовых в неделю.

Ингредиенты

1 чашка зелёной чечевицы

1 чашка помидоров черри, разрезанных на четвертинки

1 чашка нарезанных кубиками огурцов

1/3 стакана раскрошенного сыра фета

1/4 стакана оливок каламата, нарезанных

1/4 стакана нарезанной петрушки

1/4 стакана нарезанного кубиками красного лука

1 столовая ложка оливкового масла

1 столовая ложка красного винного уксуса

1 столовая ложка лимонного сока

2 чайные ложки горчицы

1 чайная ложка измельчённого сушёного орегано

1 чайная ложка мёда

Чёрный перец по вкусу

Соль

Приготовление

Откиньте чечевицу на дуршлаг и промойте водой. Отварите на медленном огне 20 минут. Слейте с чечевицы воду и переложите её в салатник, дайте остыть. Тем временем смешайте в миске оливковое масло, красный винный уксус, лимонный сок, горчицу, орегано и мёд. Залейте чечевицу соусом, добавьте остальные ингредиенты. Посолите и поперчите.