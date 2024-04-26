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Средиземноморский салат из чечевицы с добавлением овощей, феты и оливок каламата: вкусное и сытное блюдо

Средиземноморский салат из чечевицы: простой рецепт

1:47
Еда

Этот сытный салат из чечевицы идеально подходит в качестве вегетарианского основного блюда, но его можно подать и в качестве гарнира. Противораковый потенциал этого салата в средиземноморском стиле невозможно переоценить.

Средиземноморский салат из чечевицы: простой рецепт
Фото: commons.wikimedia.org by Mytinytank is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Обратите внимание, что употребление слишком большого количества чечевицы, особенно если вы не привыкли есть много клетчатки, может привести к избытку газов. Регулируйте её количество в рационе. Чтобы избежать газообразования, также всегда запивайте еду водой. Диетологи рекомендуют съедать полторы чашки чечевицы и других бобовых в неделю.

Ингредиенты

  • 1 чашка зелёной чечевицы
  • 1 чашка помидоров черри, разрезанных на четвертинки
  • 1 чашка нарезанных кубиками огурцов
  • 1/3 стакана раскрошенного сыра фета
  • 1/4 стакана оливок каламата, нарезанных
  • 1/4 стакана нарезанной петрушки
  • 1/4 стакана нарезанного кубиками красного лука
  • 1 столовая ложка оливкового масла
  • 1 столовая ложка красного винного уксуса
  • 1 столовая ложка лимонного сока
  • 2 чайные ложки горчицы
  • 1 чайная ложка измельчённого сушёного орегано
  • 1 чайная ложка мёда
  • Чёрный перец по вкусу
  • Соль

Приготовление

  1. Откиньте чечевицу на дуршлаг и промойте водой. Отварите на медленном огне 20 минут.
  2. Слейте с чечевицы воду и переложите её в салатник, дайте остыть.
  3. Тем временем смешайте в миске оливковое масло, красный винный уксус, лимонный сок, горчицу, орегано и мёд. Залейте чечевицу соусом, добавьте остальные ингредиенты. Посолите и поперчите.
СЫТНЫЙ салат с ЧЕЧЕВИЦЕЙ и беконом
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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