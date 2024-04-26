Средиземноморский салат из чечевицы с добавлением овощей, феты и оливок каламата: вкусное и сытное блюдо

Этот сытный салат из чечевицы идеально подходит в качестве вегетарианского основного блюда, но его можно подать и в качестве гарнира. Противораковый потенциал этого салата в средиземноморском стиле невозможно переоценить.
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Обратите внимание, что употребление слишком большого количества чечевицы, особенно если вы не привыкли есть много клетчатки, может привести к избытку газов. Регулируйте её количество в рационе. Чтобы избежать газообразования, также всегда запивайте еду водой. Диетологи рекомендуют съедать полторы чашки чечевицы и других бобовых в неделю.
Ингредиенты
1 чашка зелёной чечевицы
1 чашка помидоров черри, разрезанных на четвертинки
1 чашка нарезанных кубиками огурцов
1/3 стакана раскрошенного сыра фета
1/4 стакана оливок каламата, нарезанных
1/4 стакана нарезанной петрушки
1/4 стакана нарезанного кубиками красного лука
1 столовая ложка оливкового масла
1 столовая ложка красного винного уксуса
1 столовая ложка лимонного сока
2 чайные ложки горчицы
1 чайная ложка измельчённого сушёного орегано
1 чайная ложка мёда
Чёрный перец по вкусу
Соль
Приготовление
Откиньте чечевицу на дуршлаг и промойте водой. Отварите на медленном огне 20 минут.
Слейте с чечевицы воду и переложите её в салатник, дайте остыть.
Тем временем смешайте в миске оливковое масло, красный винный уксус, лимонный сок, горчицу, орегано и мёд. Залейте чечевицу соусом, добавьте остальные ингредиенты. Посолите и поперчите.