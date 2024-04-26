Сэкономил – значит, заработал: как экономить деньги на электричестве

Преимущества энергосбережения: экономия денег

1:23 Your browser does not support the audio element. Экономика

Эффективное управление электроэнергией и сокращение расходов на нее — важная задача, доступная каждому. Существует несколько популярных способов достижения этой цели, среди которых особое место занимают энергосберегающие и светодиодные источники освещения. Хотя они могут быть дороже обычных ламп, их преимущества перевешивают этот недостаток.

Фото: Wikipedia by Leon Brooks is licensed under Public Domain

Во-первых, такие лампы обладают значительно более длительным сроком службы: от 10 до 12 тысяч часов для энергосберегающих и от 20 до 50 тысяч часов для светодиодных, в то время как обычные лампы перегорают уже через 1 тысячу часов.

Во-вторых, они потребляют намного меньше энергии: при одинаковом световом потоке энергосберегающие лампы потребляют от 5 до 7 Вт, светодиодные — от 2 до 3 Вт, в то время как обычные лампы накаливания требуют около 20 Вт.

Интересно, что 37% россиян, которые активно применяют различные методы экономии электроэнергии, указывают "семейные привычки" как основную причину такого выбора, как сообщает ВЦИОМ. Это свидетельствует о том, что формирование культуры энергосбережения в российском обществе находится на активном этапе.