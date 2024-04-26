Сколько денег помещается в одном банкомате? Эксперт Федченко рассказала, что работу банкомата регламентирует Центральный банк РФ

Эксперт: загрузка банкомата наличными деньгами осуществляется по мере необходимости

1:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

Организация работы и использование банкомата подчиняются нормам, установленным Центральным банком РФ, как сообщила информационному агентству aif.ru доктор экономических наук, профессор кафедры Финансового контроля и казначейского дела Финуниверситета при Правительстве РФ Елена Федченко.

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Согласно положению №630-П Банка России, загрузка банкомата наличными деньгами осуществляется по мере необходимости.

Максимальный объем загрузки банкомата зависит от популярности конкретного номинала купюр и типа банкомата.

1. Банкоматы, предназначенные для выдачи наличных, загружаются максимально, чтобы обеспечить доступность денег для клиентов.

2. Банкоматы, предназначенные для приема средств, не загружаются инкассаторами, так как принятые деньги временно хранятся в отсеках. Иногда кассеты банкоматов разных типов совпадают, что позволяет инкассаторам перераспределять их между различными банкоматами.

3. Самообслуживаемые (ресайклинговые) банкоматы обладают универсальной функциональностью и редко требуют инкассации, так как сами принимают и выдают деньги.