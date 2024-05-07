В сети обсуждают внешность 14-летнего сына певицы Зары

Певица Зара поделилась редким фото с 14-летним сыном и поздравила с днем рождения

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Зара в своем блоге опубликовала редкое фото 14-летнего сына Даниила и поздравила его с днем рождения. Поклонников удивила внешность юноши7

Фото: instagram.com by Личный аккаунт певицы Зары в Инстаграм is licensed under public domain

Зара отметила, что с нетерпением ждала появления первенца на свет и представляла, каким он вырастет.

"Ты превзошел мои ожидания, будь здоров и счастлив, родной. Все будет хорошо. Я рядом. Люблю", — написала исполнительница.

Комментаторы написали, что Даниил вырос настоящим красавцем, отметив его аристократическую внешность.

Зара воспитывает двоих сыновей от московского чиновника Сергея Иванова. Помимо Даниила у нее подрастает 12-летний Максим. С отцом мальчиков певицы рассталась в 2016 году.

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