В сети обсуждают внешность 14-летнего сына певицы Зары

Певица Зара в своем блоге опубликовала редкое фото 14-летнего сына Даниила и поздравила его с днем рождения. Поклонников удивила внешность юноши7
Зара отметила, что с нетерпением ждала появления первенца на свет и представляла, каким он вырастет.
"Ты превзошел мои ожидания, будь здоров и счастлив, родной. Все будет хорошо. Я рядом. Люблю", — написала исполнительница.
Комментаторы написали, что Даниил вырос настоящим красавцем, отметив его аристократическую внешность.
Зара воспитывает двоих сыновей от московского чиновника Сергея Иванова. Помимо Даниила у нее подрастает 12-летний Максим. С отцом мальчиков певицы рассталась в 2016 году.
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