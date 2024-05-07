"Сразу дала понять, что ее интересуют мальчики": Ольга Орлова взяла годовалую дочь на съемки шоу "Дом-2"

Ольга Орлова взяла годовалую дочь Анну на съемки "Дома-2"

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Певица и телеведущая Ольга Орлова в своем блоге рассказала, что взяла с собой на съемки "Дома-2" годовалую дочь Анну. При этом малышка вела себя хорошо.

Фото: youtube.com by канал Света вокруг света is licensed under public domain

По словам бывшей солистки "Блестящих", девочка не растерялась и не плакала.

"Сразу дала понять, что ее интересуют мальчики", — пошутила телеведущая.

Ольга Орлова стала мамой во второй раз в феврале 2023 года. Отцом малышки стал бизнесмен по имени Валерий, за которого артистка вышла замуж в декабре 2021 года. Также у нее есть 23-летний сын Артем от бизнесмена Александра Карманова.

Ольга Орлова стала ведущей шоу "Дом-2" в марте 2017 года. Там она познакомилась и подружилась с блогершей Ксенией Бородиной.

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