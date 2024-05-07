Собчак высмеяла наряд Марии Шараповой для бала Met Gala

Журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале пошутила над образом российской теннисистки Марии Шараповой, в котором та появилась на балу Института костюма Met Gala.
Спортсменка появилась на ежегодном мероприятии, которое прошло в Нью-Йорке 6 мая. Для выхода на выбрала желтое макси-платье с открытыми плечами, которое дополнила салатов накидкой. Известно, что наряд разработал американский дизайнер Прабал Гурунг.
Журналистка Ксения Собчак не оценила образ Шараповой и отметила, что она выглядит так, будто завернулась в салат айсберг.
Мария Шарапова завершила спортивную карьеру в 2020 году в возрасте 32 лет.
Ранее Мария Погребняк показала возлюбленного.
Для эффективного использования ходьбы в целях похудения есть несколько полезных советов.