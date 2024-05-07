Мария Погребняк заговорила о скорой свадьбе. Кто стал избранником модели?

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Мария Погребняк опубликовала фото с возлюбленным на фоне критики

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогерша и бизнесвумен Мария Погребняк в своем блоге призналась, что после участия в реалити-шоу "Сокровище императора" столкнулась с необоснованной критикой, однако благодаря детям и возлюбленному не воспринимает ее на свой счет.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Марии Погребняк в Инстаграм is licensed under public domain

По ее словам, она с детства привыкла быть сильной и держать удар, чтобы выжить. На фоне постоянно появляющихся негативных комментариев Погребняк поделилась снимком с возлюбленным, которого встретила после развода с футболистом Павлом Погребняком.

"Я встретила новую любовь, и его не смутило, что я многодетная мама. Все плохое, что летит в мой адрес, никакого отношения ко мне не имеет!" — написала модель.

При этом блогерша заявила, что не понимает, какую цель преследуют хейтеры, причиняя страдания и боль незнакомому человеку.

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